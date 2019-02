Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 47. kole extraligy Spartu 4:1. Berani se na pozicích, které zajišťují předkolo play off, dotáhli bodově na svého dnešního soupeře, získali navíc tříbodový náskok na jedenáctý Litvínov. Pražané sice v první třetině odpověděli na vedoucí trefu Zlínských, ale to bylo z jejich strany vše.

Středeční debakl 2:9 z Plzně hodili domácí za hlavu, na domácím ledě nastoupili na Spartu s velkým tlakem a po zásluze šli do vedení. V 11. minutě Dufek při přečíslení vybídl mezi kruhy ke střele Valentu, který se přesnou ranou pod horní tyč nemýlil. Pro Dufka to byl první bod hned v prvním zápase za Berany.

Za minutu a půl však bylo vyrovnáno - gólman Kašík pustil za svá záda nikterak ostrou střelu Piskáčka. Domácí si už v čase 13:17 vzali vedení zpět, když Noskovu odraženou střelu zametl do sítě Fořt. Pražané sice moc šancí v první třetině neměli, ale když už, tak to stálo za to. Vyrovnání měl na holi Rousek, zblízka ale místo prázdné branky nastřelil jen tyč.

Vstup do prostředního dějství byl taktéž v režii Beranů. Po dvou minutách dostal přesně nabito Kulda, který zvyšoval již na 3:1. Další nepovedené představení Pražanů pokračovalo, ve 27. minutě již na rozdíl tří branek zvyšoval tečí Šlahař.

Následně přišel zajímavý okamžik: Machovský odjel z branky střídat, po debatě s náhradním brankářem Sedláčkem, který ve Zlíně sezonu začínal, se ale vrátil do brankoviště duel dochytat.

Zlín už po zbytek hrací době zápas kontroloval, a to i proto, že se dokázal vyvarovat faulů. První přišel až v 51. minutě, Pražané už se ale do hry dostat nedokázali. V poslední minutě mohl alespoň kosmeticky upravit skóre Pech, při nařízeném trestném střílení ale hrubě selhal a korunoval tak tím dnešní výkon Sparty.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Byl to zápas, ve kterém šlo o hodně. A my jsme ho zvládli. Díky všem hráčům, kteří dnes nastoupili. Byly tam obrovské emoce, super výkon podpořený super fanoušky. Zvládli jsme se otřepat z debaklu v Plzni, zaslouženě jsme vyhráli. Musím taky pochválit naše dva nové hráče z první ligy, jeden měl dokonce nahrávku. Přiznám se ale, že nevím který, ještě je neznám. Ještě, že je máme, dneska zase odstoupil Fryšara a má něco s tříslem, vypadá to špatně. Ondráček se lepší den ode dne. Mimo hru je Žižka. Je to špatné, na čtyři pětky nemáme, Werbik v Jihlavě je rovněž zraněný."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Věděli jsme, že Zlín bude po Plzni velmi dobře připravený, takový debakl vás vždy probudí. Jeli jsme sem o den dřív, věděli, o co jde, ale nezvládli jsme to. První třetinu jsme nezvládali základní věci typu špatné bruslení, zle rozebraní hráči, individuální chyby. Za stavu 2:1 jsme si o pauze říkali, že máme dost času na obrat, že nemá smysl se někam honit. A bum, přišly dva rychlé góly. Soupeř už si pak zápas pohlídal. Desítku máme ve svých rukou, tři zápasy máme teď doma. Stejně tak, jak se Zlín oklepal z debaklu, tak musíme i my. Hrajeme až ve středu, to je dost času na to se připravit. Hráči si ale musí uvědomit, o co hrajeme. A naladit se na play off mód."

PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Valenta (Dufek), 14. Fořt (D. Nosek), 22. E. Kulda (P. Sedláček), 27. Šlahař (P. Sedláček, Kubiš) - 12. Piskáček (Pech, Buchtele). Rozhodčí: Jeřábek, Pešina - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5427.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Freibergs, Řezníček, Gazda, Ferenc, Valenta, Matyáš Hamrlík - Šlahař, Fořt, Kubiš - Okál, Honejsek, Herman - E. Kulda, P. Sedláček, Fryšara - Dufek, Popelka, L. Krejčík. Trenéři: Robert Svoboda, Martin Hamrlík a Hrazdira.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Voráček, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, Delisle - Smejkal, Sill, M. Beran - Roberts Bukarts, Klimek, Jarůšek - Forman, Pech, Buchtele - Rousek, Kevin Klíma, A. Kudrna. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.