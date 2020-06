Zlín porazil Příbram a vyhrál první ligový zápas na jaře

Zlín - Fotbalisté Zlína zvítězili v utkání 28. kola první fotbalové ligy nad Příbramí 1:0. Jedinou branku zápasu vstřelil ve 39. minutě Tomáš Poznar z penalty nařízené až po konzultaci s videorozhodčím. Fastav vyhrál vůbec poprvé v jarní části ligy a na poslední Příbram získal náskok devíti bodů.

"Ševce" hnal do ofenzívy v důležitém zápase skandující kotel fanoušků, který domácí klub vpustil na stadion v rámci třístovkového limitu. Úvod zápasu byl ale velmi opatrný se snahou neudělat chybu.

Jako první se k zakončení dostali aktivní hosté, ale ani Pazdera ani Cmiljanovič nestříleli přesně. O nic úspěšnější nebyli ani domácí, kteří sice měli územní převahu, ale chyběla jim finální přihrávka a moment překvapení, který by dokázal přehrát dobře organizovanou obranu Příbrami.

S přibývajícím časem první půle tlak Zlína rostl, ale efektivitu tato převaha neměla. Až ve 33. minutě vyslal Jiráček první přímou střelu na Melicharovu bránu. O dvě minuty později přišla i první skutečná šance, centr Poznara hlavičkoval Čanturišvili do brankáře.

Klíčová situace nastala ve 37. minutě. Souboj Dramého s Janetzkým nejprve sudí Královec pustil, aby pak po konzultaci s videosudím Zelinkou nařídil pokutový kop. Penaltu bezpečně proměnil Poznar.

Po přestávce si vysloužil potlesk Janetzký sólem od půle na dva obránce, jenže na přesnou střelu už mu nezbyly síly. Příbram oproti první půli zvýšila svoji útočnou aktivitu, dobře napadala rozehrávku Zlína, jemuž se tak otevíral prostor po brejky. Po jednom z nich nastřelil v 63. minutě Džafič tyčku Melicharovy branky.

Konstrukci brány na druhé straně olízla i střela Antwiho, kterou vytěsnil na břevno Dostál. Zlín si pak dobrou defenzívou a taktickou hrou výhru pohlídal, i když v 83. minutě hlavičkoval těsně vedle Pinc a v nastavení to před Dostálem několikrát vřelo.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Sami jste dnes viděli, co tak důležité utkání dělá s některými hráči, když jsou pod tlakem. Dělali jsme moc chyb, byla tam řada hraničních věcí, které jsme nevyřešili, ale zase řada hráčů zahrála dobře. Čekali jsme, že soupeř bude hrát vysoké balóny, to jsme ale pohlídali. Hraje se na body a my jsme udělali tři, což je před těžkým závěrem základní části výborné."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Dnes jsme si nezasloužili ani bod, zejména v prvním poločase jsme byli až skoro zbabělí, báli jsme se hrát. Procento zkažených přihrávek bylo neskutečné. Po přestávce jsme něco změnili, malinko jsme se zlepšili, ale chyběla nám finální a předfinální fáze. Čas letí, ale věřím, že jsme schopni se zlepšit. Se Slavjí jsme hráli dobře, ale nebyli jsme pod takovým tlakem. Dnes jsme měli co ztratit a neunesli jsme to. Co se týče nařízené penalty, já jsem myslel, že bude, už když sudí pískl poprvé."

Fastav Zlín - 1. FK Příbram 1:0 (1:0)

Branka: 39. Poznar z pen. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch - Zelinka (video). ŽK: Čanturišvili, Hlinka, Bartošák - Dramé. Bez diváků.

Zlín: Dostál - Cedidla (46. Bartošák), Buchta, Simerský, Matejov - Džafič, Jiráček, Hlinka (76. Conde), Čanturišvili - Janetzký (63. Jawo), Poznar (89. Azackij). Trenér: Páník.

Příbram: Melichar - Pazdera, Dramé, Kingue, Cmiljanovič (69. Pinc) - Antwi (77. Jindráček), Tregler, Polidar, Rezek (11. Soldát, 69. Škoda), Nový - Slepička (46. Zorvan). Trenér: Čuhel.