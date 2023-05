Zlín porazil Ostravu 2:1 a opustil poslední místo v ligové tabulce

Zlín - Fotbalisté Zlína porazili v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu Ostravu 2:1 a opustili poslední místo v tabulce. Domácí poslal do vedení krátce po pauze Antonín Fantiš, o šest minut později srovnal Cadu, ale v 87. minutě rozhodl Jakub Janetzký. Hostující Ladislav Almási neproměnil v první půli penaltu. Zlín má na patnáctém místě tabulky jednobodový náskok na poslední Brno a v nedělním závěrečném kole mu stačí k odvrácení přímého sestupu na stadionu Zbrojovky remizovat.

"Vyplavali jsme na povrch, nejsme pod hladinou. Naše výchozí postavení je nyní lepší, než bylo před pár týdny. Hrát na remízu by bylo velké riziko. Budeme chtít v Brně vyhrát a navázat na tento duel, v němž tým ukázal svůj charakter," řekl na tiskové konferenci zlínský trenér Pavel Vrba.

Už zachráněný Baník vyrukoval se sedmi změnami oproti poslednímu zápasu a vyjma prvních pěti minut musel čelit náporu "Ševců", kteří nastoupili s maximálním nasazením a úsilím. Do šancí se ovšem domácí zpočátku dostávali těžko. Fantišův pokus ve 25. minutě mladý gólman Baníku Hrubý při své ligové premiéře zlikvidoval.

Baník postupem času převzal iniciativu a ve 31. minutě mohl jít do vedení. Videorozhodčí Adámková potvrdila hlavnímu sudímu Szikszayovi faul Cedidly v pokutovém území na Almásiho, jemuž však nařízený pokutový kop Dostál chytil. Domácí to povzbudilo, nápor do konce poločasu ale přetavili pouze do nepřesných střel Hrubého a Balaje.

Zlín musel po přestávce vrhnout všechny síly do útoku a brzy se dočkal gólu. Na Hrubého centr naskočil nejvýše Fantiš a ve 47. minutě poslal domácí do vedení. Skóroval podruhé za sebou. "Tonda má skvělou hlavičku a timing, je radost na něj centrovat," řekl Hrubý.

Náskok však "Ševcům" dlouho nevydržel. O šest minut později trefil Miškovič zdálky tyč a Cadu míč dorazil do sítě. Zlínští se znovu na chvíli ocitli na pokraji přímého sestupu a opět museli útočit. "Znal jsem výsledky na ostatních stadionech a posílil jsme útočnou fázi střídáním," řekl Vrba, který v minulosti působil v Baníku.

Slončík krátce po ostravském vyrovnání trefil tyč, další pokusy hostující obrana pokryla. Tlak domácích gradoval, Balajovu hlavičku vytáhl gólman Hrubý. Rozhodnutí přišlo až v 87. minutě, kdy Janetzký po centru Hrubého rozjásal domácí tribuny vítězným gólem. V lize se prosadil poprvé od září.

Zlín doma porazil Ostravu v nejvyšší soutěži po šesti zápasech, Baník nebodoval po čtyřech kolech. "Dnes vyhrálo šťastnější mužstvo. Já mohu být spokojen s některými výkony, byli jsme celkově lepší. I když jsme nevyhráli, aspoň remízu jsme vydolovat měli, rozhodně ne prohrát," řekl kouč Baníku Pavel Hapal, jenž v minulosti vedl Zlín.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Celé mužstvo šlo za tím, abychom vyhráli a zachránili ligu pro Zlín. V průběhu zápasu jsem měl informace o průběhu ostatních zápasů a reagoval jsem posílením útočné fáze. V kritické chvíli jsme dokázali zápas zvládnout. Dnes utkání rozhodli zkušení hráči, ale nebylo to jen o nich. Celý tým šel za svojí šancí, ukázali jsme charakter. Měli jsme problémy s obsazením stoperů, ale Didiba to zvládl. Vyplavali jsme na povrch, nejsme pod hladinou. Naše výchozí postavení je nyní lepší, než bylo před pár týdny, ale hrát na remízu v Brně nelze."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Z výsledku jsem zklamán, nicméně musím říct, že jsme byli během celého zápasu silnější na míči i kvalitnější v kombinaci. Ale nevypracovali jsme si žádnou větší příležitost kromě jedné velké, nedali jsme penaltu. Reagovali jsme na vedoucí gól vyrovnáním, ale pak jsme nevyřešili pár brejkových situací. Tam jsme mohli převážit zápas na naši stranu, ale místo toho přišla standardka a vítězný gól domácích. Dnes vyhrálo šťastnější mužstvo. Já mohu být spokojen s některými výkony, byli jsme celkově lepší. I když jsme nevyhráli, aspoň remízu jsme vydolovat měli, rozhodně ne prohrát."

Trinity Zlín - Baník Ostrava 2:1 (0:0)

Branky: 47. Fantiš, 87. Janetzký - 53. Cadu. Rozhodčí: Szikszay - Vodrážka, Arnošt - Adámková (video). ŽK: Cedidla - Miškovič, Tijani. Diváci: 4944.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Didiba, Reiter (86. Bartošák) - Janetzký, R. Hrubý - Vukadinovič (86. Čanturišvili), Slončík (66. Dramé), Fantiš (77. Kovinič) - Balaj. Trenér: Vrba.

Ostrava: M. Hrubý - Sanneh, Svozil, Pojezný, Šehič - Jaroň (85. Fleišman), Buchta (87. Kuzmanovič), Kaloč, Miškovič (78. Holaň), Cadu (77. Smékal) - Almási (46. Tijani). Trenér: Hapal.