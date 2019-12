Zlín porazil Olomouc 8:6 a bodoval počtvrté za sebou

Zlín - Hokejisté Zlína vyhráli ve 29. kole extraligy doma nad Olomoucí po přestřelce 8:6, bodovali počtvrté za sebou a z toho potřetí vyhráli. Hanáci venku prohráli ve čtvrtém z uplynulých pěti vystoupení. Za Berany si připsali shodně dvě branky a jednu asistenci Pavel Kubiš a Zdeněk Okál, tři nahrávky stihl Antonín Honejsek. Stejnou bilanci jako Kubiš s Okálem měl i v dresu poražených Pavel Musil.

Zlín zaspal úvod utkání a krutě na to doplatil. Při vyloučení Noska nejprve v čase 3:02 překonal Kašíka střelou na bližší tyč Irgl, načež za další minutu a půl už na 2:0 zvyšoval Laš, jenž dorazil svou vlastní střelu. Nedůsledný zlínský tým se vzpamatoval o komerční přestávce, kdy měl velmi hlasitý proslov trenér Svoboda.

A vzápětí se také dočkal snížení. Moc prostoru dostal mezi kruhy kapitán Beranů Žižka, jehož projektil se zastavil až v síti. Gólově bohatý nástup se tím zastavil, do pauzy už fanoušci obou týmů, kteří dnes společně vytvořili skvělou atmosféru, další branku neviděli.

To jim ale bohatě vynahradila úvodní polovina prostředního dějství. Zlínští zamíchali sestavou a přineslo to ovoce. Nejprve ve 23. minutě vyrovnával z brankoviště Dufek, načež za dvě minuty využili početní výhodu také domácí, když otočil stav ranou mezi Lukášovy betony Okál.

Atraktivní duel neztrácel na síle, uběhlo pouhých 39 sekund a zase bylo srovnáno. Dostatek prostoru využil k přesné ráně Káňa. A drama pokračovalo. Za dalších 40 vteřin Beranům vrátil vedení druhou trefou v utkání Okál, čímž ukončil Lukášovo působení v brankovišti. Nahradil ho Konrád.

Vyrovnat posléze mohli Hanáci při skoro minutové hře čtyř proti třem, podařilo se jim to však až poté. V čase 30:16 už na 4:4 posunul ukazatel skóre svou tečí Musil. Přestože do druhé přestávky už gól nepadl, diváci se nenudili, neboť místo branek viděli potyčky.

Po přestávce je však zase nahradily góly. Hned po 18 sekundách poslal Kohouty do vedení Kolouch, na druhé straně ale rychle odpověděl Kubiš. Nekončící přestřelku proměnil ve zlínské vedení ve 49. minutě Fryšara, načež se prosadil také Fořt a zvýšil na 7:5. Toto odskočení se nakonec ukázalo jako zásadní.

Hanáci následně zkusili už tři minuty před koncem power play, při níž hned po osmi sekundách dotlačil za pomoci Beranů puk za čáru Musil. Poté však Jaroměřský zlomil při střele hůl a do opuštěné branky se trefil Kubiš. Tím dal už definitivní tečku za divokou přestřelkou.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Hodnotí se nám to lépe z pohledu výsledku. Byla to hrozná houpačka, vstup do utkání byl od nás špatný. Nevíme, proč k tomu došlo. Na začátku třetí třetiny zase - hned první střídání a inkasujeme. Pro diváky atraktivní utkání, ale pro nás až moc náročné. Přišli jsme navíc o Hermana, jenž má prasklou kost a už to má i zasádrované. Okál nedohrál až ke konci, tam ještě nevíme."

Jan Tomajko (Olomouc): "Nehodnotí se mi to lehce, máme nula bodů z vyrovnaného zápasu. Na šest gólů venku jsme měli vyhrát, ale ve třetí třetině jsme soupeře za našeho vedení pustili do dvou přečíslení, což rozhodlo, stejně jako naše nedisciplinovanost. Je to fakt škoda. Zrovna tak jsme měli udržet vedení na začátku 2:0, inkasovaný gól byla chyba."

PSG Berani Zlín - HC Olomouc 8:6 (1:2, 3:2, 4:2)

Branky a nahrávky: 9. Žižka (Buchta), 23. Dufek (Ondráček, Honejsek), 25. Okál (Honejsek, Šlahař), 27. Okál (Kubiš, M. Novotný), 42. Kubiš (Honejsek), 49. Fryšara (Okál, Freibergs), 55. Fořt (Claireaux), 59. Kubiš - 4. Irgl (P. Musil, Dujsík), 5. Laš (Valenta, Skladaný), 26. Káňa (Olesz, Jaroměřský), 31. P. Musil (Nahodil), 41. Kolouch (Irgl), 58. P. Musil. Rozhodčí: Horák, Šindel - Bryška, Špringl. Vyloučení: 6:7, navíc Claireaux - Kolouch oba 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 5539.

Zlín: Kašík - D. Nosek, M. Novotný, Ferenc, Freibergs, Buchta, Žižka, Řezníček - Claireaux, Fořt, Köhler - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, Fryšara, Kubiš - Ondráček, P. Sedláček, Dufek. Trenér: R. Svoboda.

Olomouc: Lukáš (27. Konrád) - Jaroměřský, Ondrušek, Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, Škůrek - Irgl, Kolouch, Burian - P. Musil, Nahodil, Klimek - Bambula, Káňa, Olesz - Skladaný, Handl, Laš. Trenéři: Moták a Tomajko.