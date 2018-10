Zlín - Hokejisté Zlína porazili v 15. kole extraligy Litvínov 5:2. Berani bodovali popáté za sebou, z toho počtvrté slavili vítězství, Verva na body podruhé po sobě nedosáhla. Řádil útok Tomáše Fořta: Pavel Kubiš zaznamenal hattrick, centr Fořt čtyři nahrávky a Jiří Ondráček přidal tři body za gól a dvě asistence.

První třetina byla jednoznačně ve znamení domácích. Už v první minutě mohl otevřít skóre Kubiš, zblízka ale místo prázdné branky trefil jen tyčku. Tlak Zlína gradoval, až nakonec přeci jen gólman Janus kapituloval. Ondráček zpoza branky našel dobře postaveného Kubiše, který se už napodruhé nemýlil.

Beranům vyšel i vstup do prostředního dějství. Na trestné lavici seděl Suchánek, když zvyšoval na 2:0 Ondráček. Severočeši ve 26. minutě snížili poté, co Trávníček tečoval šikovně pokus Mikuše, za půl minuty už byl ale opět náskok domácích dvougólový. Útočník Pavel Sedláček si prohodil roli s obránce Noskem, vypálil od modré čáry a Nosek před brankou tečoval kotouč mimo Janusův dosah - 3:1.

Gólově bohaté druhé dějství ještě bavilo fanoušky v jeho závěru. Nejdříve nekompromisní dělovkou snížil v čase 38:37 Petružálek, aby i napodruhé domácí znovu rychle odskočili. O 37 sekund později po parádní kombinaci Fořta a Kubiše byli zpět ve dvougólovém trháku.

Do třetí třetiny vyrukoval Litvínov s Hanuljakem, jenž v brankovišti Litvínova vystřídal Januse. Zprvu neměl moc práce, neboť jeho spoluhráči v poli dotírali na Jakuba Sedláčka, snížit se jim ale nepodařilo. Definitivně se pak na stranu Zlína překlopil duel v 54. minutě. Přesilovou hru zakončil Kubiš, který dokonal hattrick.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Od začátku jsme do toho šli dobře, hráli jsme aktivně, branek jsme snad mohli dát i víc. Litvínov hrozil z brejků. A když už měl šanci, chytil ji gólman Sedláček. Extrémně dobře zahrála druhé lajna ve složení Ondráček, Kubiš a Fořt. Rozhodl gól na 4:2, kdy jsme hned po brance soupeře zase uskočili. S výkonem panuje spokojenost."

Milan Razým (Litvínov): "Není moc co hodnotit, jsem zklamaný z výkonu. Máme problém s produktivitou, jindy jsme ale dodržovali aspoň nějaký plán, byla tam bojovnost, dnes se to ale všechno sesypalo. V té hře nebylo nic, co by mělo být. Dost jsme soupeři výhru usnadnili. Jde vidět, že máme v obraně mladé kluky. Ono je to sice hezké, ale ti mohou být na pozici šestého sedmého beka; na tu svou roli, co teď mají, prostě nestačí."

PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Kubiš (Fořt, J. Ondráček), 22. J. Ondráček (Fořt, Gazda), 27. Nosek (P. Sedláček, Herman), 40. Kubiš (Fořt), 54. Kubiš (J. Ondráček, Fořt) - 26. Trávníček (J. Mikúš), 39. J. Petružálek (M. Hanzl, J. Mikúš). Rozhodčí: Šír, Hribik - Špringl, Tošenovjan. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 3291.

Zlín: J. Sedláček - Řezníček, Freibergs, Nosek, Valenta, Gazda, Žižka, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, Fryšara, E. Kulda - Popelka, P. Sedláček, Poletín. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Litvínov: Janus (41. Hanuljak) - Sörvik, Baránek, Romančík, Suchánek, Strejček, Ščotka, Březák - J. Petružálek, J. Mikúš, M. Hanzl - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Jurčík, Gerhát, Trávníček - Jícha, Řehoř, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.