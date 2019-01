Zlín - Hokejisté Zlína porazili ve 35. extraligovém kole poslední Pardubice 5:1. Berani tak jasně porazili Dynamo i potřetí v sezoně, shodně dlouhou sérii pěti porážek obou celků tak utnuli oni. Už v čase 16:11 vedl Zlín 3:0.

Na den přesně 90 let od svého prvního oficiálního zápasu slavil dnes zlínský klub. Velká sláva byla před zápasem, kdy do síně slávy zlínského hokeje byl uveden trojnásobný mistr světa a kapitán zlínského mistrovského týmu z roku 2014 Petr Čajánek. Jeho dres s číslem šestnáct byl vyvěšen pod strop tamního stadionu a číslo navždy vyřazeno z užívání. "Jsem rád, že jsem tu mohl být s rodinou. Děkuji moc fanouškům za tu atmosféru, kterou vytvořili," vzkázal Čajánek.

Pak už se šlo na boj o extraligové body. Berani v replikách dresů z vicemistrovské sezony 1995/96, kdy Čajánek začínal kariéru, zcela ovládli první třetinu. V sedmé minutě překvapil Hamerlíka střelou na bližší tyč Šlahař, načež měly Pardubičtí dvě možnosti srovnat stav, jenže ránu Duška ani hrubou chybu gólmana Kašíka za brankou v gól nepřetavili.

A právě Dušek seděl na trestné lavici v moment, kdy na 2:0 zvyšoval střelou z kruhu Valenta. Čas 17. minutě Berani vedli už o tři góly, když teprve pátá střela na Hamerlíkovu branku skončila opět v síti. Prosadil se Fořt, jenž tak předčasně ukončil účinkování pardubického gólmana v utkání. Nahradil ho Kacetl.

Naději Dynamu vystřelil po pauze Ihnacak, následně ale Pardubice opět upadly do své dlouhodobé krize. Téměř přesně v polovině zápasu se prvního gólu ve zlínském dresu dočkal Anděl - 4:1.

Velmi živo bylo dvacet vteřin poté. Nejprve Holland v potyčce roztrhl Kubišovi slavnostní dres, načež dostal nejprve dvouminutový a poté také osobní trest do konce utkání trenér Pardubic Lubina, který tak musel putovat na tribunu mezi rozzuřený zlínský dav.

Berani měli následně možnost téměř čtyřminutové hry v pěti proti třem, kterou hned po 12 vteřinách využil v náhradním dresu hrající Kubiš. Ve zbytku druhé a ani v celé třetí třetině už se fanoušci dalšího gólu nedočkali, pouze bitky po závěrečné siréně, ve které byl nejaktivnější hostující Holland a také on si vysloužil trest do konce zápasu.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Bylo to pro nás těžké utkání po psychické stránce; věděli jsme, že to musíme urvat. Pomohl nám vstup do utkání a narvaný zimák. První třetina jasně rozhodla, my jsme se uklidnili a dovedli duel do vítězného konce. Kdyby to nebylo hned 3:0, mohli jsme být nervóznější. Třeba 'Káša' si tam jednou srazil málem puk do vlastní sítě, mohlo to být 1:1. Kluci si zaslouží poděkování, stejně tak diváci za neskutečné choreo, měl jsem z toho husí kůži. V tabulce se teď díváme spíš pod sebe, nemůžeme být namyšlení, takže dneska zlaté tři body."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Zápas se rozhodl v první třetině. Příčinou byl náš laxní vstup do utkání, kdy jsme zaostávali v bruslení, což se projevilo na skóre. Ve druhé třetině jsme se chtěli pokusit o zvrat, dali jsme branku, ale to bylo od nás všechno. Ve třetí třetině už se utkání pouze dohrávalo, já jsem ho strávil mezi diváky na tribuně."

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Šlahař (Fryšara), 15. Valenta (Lakatoš), 17. Fořt (J. Ondráček), 31. Anděl (Fryšara, Řezníček), 32. Kubiš (J. Ondráček, Freibergs) - 24. Ihnacak (J. Mikuš). Rozhodčí: Hodek, Veselý - Kis, D. Klouček. Vyloučení: 4:6, navíc Holland (Pardubice) 5 min., 10 min. a do konce utkání, hráčská lavice Pardubic (trenér Lubina) do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 5316.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Valenta, M. Zbořil, M. Novotný - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - E. Kulda, P. Sedláček, Lakatoš - Šlahař, Fryšara, Anděl - Werbik, Popelka, Herman. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Pardubice: Hamerlík (17. Kacetl) - Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, Cardwell, Budík - Hovorka, Marosz, Rolinek - Machala, Ihnacak, Daniel Voženílek - Mandát, Poulíček, Kusý - Koffer, Dušek, Perret. Trenéři: Lubina a Čáslava.