Zlín porazil i díky dvěma gólům Köhlera Pardubice 4:1

Zlín - Hokejisté Zlína zdolali ve 33. kole extraligy doma poslední Pardubice 4:1 a slavili výhru ve vzájemných zápasech podeváté za sebou. Dvěma góly se na pátém vítězství Beranů z posledních šesti zápasů podílel útočník Bedřich Köhler. Dynamo si připsalo šestou prohru z uplynulých sedmi duelů.

Zlín v minulých dvou domácích kláních vstřelil celkem 14 gólů a i tentokrát začal náporem. Skóre se však Beranům ze začátku otevřít nepovedlo. Hosté měli svou možnost po chybné rozehrávce Freibergse, jenže Kašík byl úspěšnější jak při první střele, tak při dorážce Kusého.

V polovině úvodní části hrálo Dynamo oslabení, Berani vykombinovali dobrou akci, na jejímž konci pálil Ferenc, ale pouze do Kacetla. Ve 13. minutě už však domácí šli do vedení, když Řezníčkův pokus tečoval úspěšně Köhler. Za 65 sekund měli Východočeši už dvoubrankové manko. Přesilovkovou akci po ose Šlahař, Okál zakončil do prázdné branky Honejsek.

Pardubicím se podařilo dostat zpět do hry po sedmi minutách prostředního dějství, kdy sice Kašík nejdříve odolal, nakonec ale přeci jen Kolář dostal kotouč za brankovou čáru.

Zlínu vrátil šest sekund před koncem druhé třetiny dvoubrankové vedení Köhler. Při přečíslení dva na jednoho překvapil nejen Kacetla, zakončení vzal na sebe a nekompromisní ránou příklepem poslal puk na bližší tyčku. Zároveň se touto brankou Köhler dostal na desáté místo historické tabulky zlínských střelců, doposud jich ve žlutomodrém dresu obstaral 120.

Ve 46. minutě si Dynamo zahrálo první početní výhodu, přičemž snížit v ní mohl Látal, jenž ale selhal, když z bezprostřední blízkosti místo do prázdné branky pálil do boční sítě. Podobnou možnost měl o chvíli později na druhé straně při vyloučení právě Látala také Ferenc, ani on však ukazatelem stavu nepohnul. Beranům to ale vadit nemuselo, při power play Pardubic dal razítko na jejich výhru Fryšara.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Nebyl to jednoduchý zápas. Pardubice vůbec nehrají špatně a mají šikovné hráče s dobrým pohybem. Rozehráli jsme zápas dobře, pomohli jsme si gólem v přesilovce, i když z těch jsme mohli klidně vytěžit i víc, hráli jsme je dnes fakt dobře. Ve druhé třetině jsme inkasovali a změnil se obraz hry, zlomila to ale branka šest vteřin před koncem druhé třetiny. Bylo to 3:1, tým si zase věřil. Určitě stojí za zmínku to, že Kašík zachytal velmi dobře. Přišli jsme o útočníka Ondráčka a obránce Buchtu, uvidíme, jak to bude vypadat. Snad bude možnost si vypomoct hráči z Přerova, máme úzký kádr."

Michal Mikeska (Pardubice): "Chtěli jsme se soustředit na první třetinu, aby byla dobrá. Věděli jsme, že v ní umí Zlín vyvinout velký tlak, z čehož plynou přesilové hry. Chtěli jsme hrát zodpovědně ze třetiny, jednoduchý hokej na brejky, ale bohužel jsme první třetinu, skoro jako vždy, prohráli 0:2. Měli jsme v ní tři vyloučení, nedaří se nám držet hru v nějakých kolejích, hrát jednoduše a týmově. Potom přišlo vzepětí, dostali jsme se na kontakt. Věřili jsme ve druhé třetině ve srovnání, ale po opakované hrubé chybě jsme dostali branku na 3:1, takže tlak byl zase pryč. Nepovedla se nám ani power play. Hra je pořád stejná, nejde nám to, chybí v ní jednoduchost a účelnost."

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Köhler (Řezníček, Šlahař), 15. Honejsek (Okál, Šlahař), 40. Köhler (Okál), 59. Fryšara (Claireaux) - 27. J. Kolář. Rozhodčí: Kika, Štefík - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 5249.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Buchta - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Köhler - Claireaux, Fryšara, Dufek - Okál, P. Sedláček, Popelka. Trenér: R. Svoboda.

Pardubice: Kacetl - J. Zdráhal, J. Kolář , Hollland, Eklund, T. Voráček, J. Mikuš, Ivan - Tybor, Mandát, Svačina - O. Machala, Poulíček, Harju - D. Kindl, Jenyš, M. Látal - M. Beran, R. Vlach, Kusý. Trenér: Razým.