Zlín - Hokejisté Zlína porazili v posledním 52. kole extraligy obhájce titulu Brno 3:1. Berani zabrali po dvou zápasech bez bodu a zajistili si deváté místo, i bez bodového zisku by ale nechyběli v předkole, neboť dotírající Litvínov prohrál ve Vítkovicích. Kometa neuspěla po pěti výhrách, ačkoliv skórovala jako první.

Berani v předkole vyzvou Mladou Boleslav, série začne v pondělí na ledě Středočechů. Úřadující šampiony čeká ve čtvrtfinále Hradec Králové.

Na stadionech na Spartě a ve Vítkovicích, kde byli v akci konkurenti v boji o desítku, se ještě nezačalo hrát a Berani už prohrávali. Již po 18 vteřinách totiž otevřel skóre Holík. Domácí ale dokázali velmi rychle zareagovat, za minutu a devět sekund pohotově dorazil Dufkovu střelu Sedláček.

Následně Kometa svého soupeře značně přehrávala, jednu z obrovských možností měl například Hruška. Jeho pokus už překonal i gólmana Kašíka, kotouč však pouze proskákal brankovištěm a za čárou neskončil.

Od druhé třetiny se obraz hry naprosto změnil. Zlínští srovnali hru, za gólem se však nikterak nehnali. Bylo znát, že remízový stav jim stačí a dává stoprocentní jistotu účasti ve vyřazovacích bojích bez ohledu na výsledek Litvínova.

Naopak při oslabení měli možnost Brňané, když Kašík vyjel za vyhozeným pukem, jenže dříve byl u něj Orsava, který ale v koncovce trefil pouze tyčku prázdné branky.

Ve třetí části už si Zlín definitivně pojistil předkolo play off bez ohledu na ostatní zápasy. Nejprve využil přesilovou hru v 50. minutě Kubiš, na něhož navázal v začínající 56. minutě přesnou střelou Honejsek a potvrdil úspěch Beranů.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Vyrovnaný zápas, kdy se za stavu 1:1 čekalo na to, kdo dá gól. My jsme byli šťastnější, za podpory diváků jsme to dotáhli do vítězného konce. Jsme v předkole, to je sám o sobě úspěch. Jen se tedy musíme dát dohromady, sil ubývá, navíc máme zraněné. Zápas jsme dnes dohrávali na pět beků. Žižka do předkola určitě nezasáhne, u Řezníčka a Fryšary vůbec nevíme. Vypadl Přerov, tam máme hráče, které si můžeme stáhnout. S Mladou Boleslaví máme v sezoně dobrou bilanci, věříme si."

Kamil Pokorný (Brno): "Utkání začalo zostra, dali jsme rychlou branku, na kterou ale soupeř dokázal hned zareagovat. Bylo to vyrovnané, šlo o to, kdo udělá chybu, popřípadě kdo využije přesilovku. Tu jsme Zlínu nabídli a on ji využil. Gratuluji domácím k postupu do předkola, nás čeká ve čtvrtfinále Hradec. Těšíme se na play off, soupeře si nevybíráte. Máme prostor na odpočinek a trénink, jak tomu bylo i předchozí dva roky. Budeme věřit naší hře, našim hráčům. Sice jsme s nimi v základní části čtyřikrát prohráli, ale play off je nová soutěž, není to klišé. Chceme postoupit."

PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. P. Sedláček (Dufek, Nosek), 50. Kubiš (J. Ondráček), 56. Honejsek (Šlahař, Ferenc) - 1. P. Holík (Kratochvíl, Čiliak). Rozhodčí: Mrkva, Pešina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 7000 (vyprodáno).

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Ferenc, Valenta, Gazda, Padrnos, Matyáš Hamrlík - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, P. Sedláček, J. Dufek - L. Krejčík, Popelka, E. Kulda. Trenéři: Robert Svoboda, Martin Hamrlík a Hrazdira.

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Štencel, Mikyska - Kratochvíl, P. Holík, Zaťovič - Orsava, J. Hruška, Plášek - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.