Zlín - Fotbalisté Zlína ve 26. kole první ligy doma podlehli Olomouci 0:2 a propadli se z šestého na sedmé místo tabulky. O páté výhře Sigmy z posledních šesti zápasů rozhodli Jakub Yunis a střídající Milan Lalkovič. Hanáci drží desátou příčku, "Ševci" ztrácí bod na Mladou Boleslav, která uzavírá skupinu o titul.

"Potřebujeme v takových zápasech bodovat a udržet vzadu nulu. Jinak nemůžeme pomýšlet na účast v první šestce," hodnotil zápas domácí kouč Roman Pivarník. "Když se na to dívám racionálně, tak jsme ve hře o první šestku, je to pro nás další motivace, ale ne cíl," doplnil olomoucký trenér Václav Jílek, jehož tým ještě na začátku jara bojoval o záchranu.

Úvod duelu byl poznamenán zraněním stoperů. Zatímco domácí Buchta se po ošetření do hry vrátil, opora zadních řad Sigmy Beneš i po dlouhém ošetření nikoliv a nahradil ho Štěrba. "Vypadá to svalové zranění," řekl Jílek k Benešovi.

Tento moment jakoby ovlivnil kvalitu hry v počátečních minutách. Ani jeden tým se nemohl dostat do řádného tempa, chyběl pohyb, přesnost přihrávek. Nebýt Vyhnalovy hlavičky v desáté minutě, divák by se nudil.

Změna k lepšímu pohledu nastala v polovině první půle. Domácí přidali na rychlosti i důrazu, více se cpali do šestnáctky a vznikaly z toho i šance. Ve výhodné palebné pozici pálil nad Jiráček, nadějně vyhlížela i Holíkova příležitost a málem vlastním gólem skončilo Kalvachovo vypíchnutí přihrávky. "Naším největším problémem je zakončení a proměňování šancí," popsal největší domácí nešvar obránce Lukáš Bartošák.

Olomouc se na dostřel Rakovanovy branky dostala až v závěru půle. Nejprve Sladký mířil o kousek vedle, aby pak Falta vybídl na malém vápně Yunise k prvnímu ligovému gólu kariéry. "Takhle to trénujeme a dnes to vyšlo," podotkl Yunis.

Začátek druhé půle zastihl v lepším rozpoložení hosty. Ti kontrolovali hru, byli více na míči, nicméně ke střelecké možnosti k ohrožení branky se nedostali. Domácí, kterým na hrotu citelně chyběl distancovaný Poznar, hráli příliš komplikovaně a do šířky. Ale i tak se dostali do své největší šance, když po standardní situaci a odraženém míči trefil Bartošák břevno. "Snažil jsem se trefit bránu, v cestě ale stálo moc hráčů, tak pak kousek chyběl," popsal situaci Bartošák.

Blízko ke druhému gólu měla i Olomouc, Yunis uvolnil Dvořáka, který ale z bezprostřední blízkosti netrefil branku. Zlín v závěrečné fázi zápasu vsadil na útočnou notu, ale jeho stereotyp neměl hostující tým problém uhlídat.

Olomouc naopak hrozila brejky. Po jednom z nich, který odtáhl Houska, pálil Zahradníček, ale s gólmanem přeloboval i bránu. Mrzet ho to nemuselo, Sigma i tak své vítězství nejenže uhájila, ale ještě po brejku v nastavení potvrdila gólem Slováka Lalkoviče. Olomouc neprohrála v lize se Zlínem poosmé za sebou. "Myslím, že to bylo zasloužené vítězství. Mohli jsme ho potvrdit už dřív než v nastavení," konstatoval Jílek.

Hlasy po utkání:

Roman Pivarník (trenér Zlína): "Vstoupili jsme do zápasu aktivně, našli jsme skulinky v náběhu do obrany Olomouce. Šance jsme měli, ale zakončení ne. Postrádali jsme v něm kvalitu, ale i štěstí. Když to shrnu, rozhodla kvalita v šestnáctce. Z takové akce jsme dostali první gól. Pak jsme nabrali určitou nejistotu, chtěli jsme být aktivní, ztáceli jsme balony. Sigma ve druhé půli dobře bránila. Hráčům mohu vytknout hru v obou šestnáctkách. Mohli jsme v půli vést, ale neproměnili jsme šance v pokutovém území a ve stejném prostoru jsme inkasovali. Tam neprohráváme systémově, ale individuálně. Chyběl důraz, který jindy přináší dnes distancovaný Poznar."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "My jsme do zápasu vstoupili strašně, jakoby hráči slavili první jarní den. Podobně jako v minulých zápasech nás podržel brankář Buchta. Prvotní cíl pro úspěch byl, abychom se domácím vyrovnali v nasazení a důrazu. To se nepovedlo, měli jsme štěstí, že jsme neinkasovali. Rozhodujícím faktorem byla vedoucí branka z první vážnější situace. Potom už náš výkon splňoval očekávané parametry. Ve druhé půli jsme byli nebezpečnějším týmem, měli jsme utkání rozhodnout dřív. Po zásluze vezeme cenné tři body domů."