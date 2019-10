Zlín pod staronovým koučem Svobodou vyhrál v Hradci Králové

Hradec Králové - Hokejisté Zlína poprvé pod vedením staronového trenéra Roberta Svobody vyhráli ve 12. kole extraligy na ledě Hradce Králové 6:5 a ukončili sérii tří porážek. Gólem a třemi asistencemi se na tom podílel útočník Antonín Honejsek, tři branky dali hosté v přesilových hrách. Mountfield prohrál doma počtvrté v sezoně a spekuluje se o tom, že by u týmu mohl skončit trenér Tomáš Martinec.

Úvod jednoznačně patřil Hradci. Hned v první minutě měli domácí dvě šance, jenže Chalupa pálil z dobré pozice nad branku a Koukalovu střelu zblízka zastavil Čiliak. Domácí to nezabrzdilo, dál se valili do útoku. Jenže Čiliak a jejich nepřesnost, to byly důvody, proč se nedostali do vedení. Přitom Zámorský byl před gólmanem úplně sám, Paulovič zase neprotlačil přes Čiliakovy betony přihrávku zpoza branky. Brejk dobře nezakončil ani Linhart.

Hosté se prvních deset minut jen bránili, do hry je dostala až první přesilovka, kterou sehráli velmi dobře. Mazanec ale svůj tým podržel. Zlínští se gólu dočkali v následné hře čtyř proti čtyřem: Nosek nahodil puk na branku, ten propadl díky teči až do sítě. Gól otupil hradecký nápor, přesto domácí na konci první třetiny vyrovnali. Zasloužil se o to Klíma.

Druhá část začala lépe pro hosty a znovu jim pomohla početní výhoda. Ve 22. minutě našel Honejsek skvěle křížnou přihrávkou Šlahaře, který překonal Mazance. Vyrovnat mohli Cingel i Červený, ale oba ve stoprocentních šancích vychytal Čiliak.

Pro Hradec to byly těžké rány, protože Zlín byl dál skvělý v přesilovkách. Třetí využil v 25. minutě ranou do horního rohu aktivní Honejsek. Jeho branka byla součástí pokračující přestřelku v prostřední části. Hradečtí totiž hned za dvě minuty snížili: Smoleňák tečoval Jerglovu ránu mimo Čiliakův dosah. Mountfield navíc poté mohl vyrovnat, jenže zlínský gólman skvěle zasáhl proti Vincourovi.

A tak udeřili hosté. Brejk ve 28. minutě zakončil Gazda. Mazanec sice nejprve skvěle zasáhl, ale na jeho dorážku nemohl stačit. Tím to ale neskončilo. Ve 37. minutě využil zlínskou chybu na modré čáře Chalupa, dostal se do úniku a přelstil Čiliaka. Poté se však opakoval ohraný příběh: Zlín dostal možnost přesilovky pět na tři a využil ji, prosadil se Freibergs střelou od modré.

Ve třetí části se Hradec tlačil do útoku, hosté se soustředili na bránění. Velkou šanci měl domácí Perret, Čiliak byl však připraven. Na rozdíl jediné branky snížil až sedm minut před koncem Radovan Pavlík. V úniku zvolil střelu pod vyrážečku, bylo to dobré rozhodnutí.

Jenže Zlín znovu zareagoval. Střídajícího brankáře Lukeše překonal skvělou střelou pod horní tyč Herman. Tím však přestřelka neskončila. Za Hradec skóroval zblízka Červený a domácí už dvě a půl minuty před koncem odvolali brankáře. K vyrovnání to však nevedlo.

Výsledek:

Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín 5:6 (1:1, 2:4, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. K. Klíma (Allen, Červený), 27. Smoleňák (Jergl, Koukal), 37. M. Chalupa, 53. R. Pavlík (Rosandič), 57. Červený - 10. D. Nosek (Claireaux, Dufek), 22. Šlahař (Honejsek, Claireaux), 25. Honejsek (D. Nosek), 28. Gazda (Herman, Honejsek), 39. Freibergs (D. Nosek, Šlahař), 56. Herman (Fryšara, Honejsek). Rozhodčí: Hejduk, M. Sýkora - Kajínek, Rampír. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:3. Diváci: 4132.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec (41. Š. Lukeš) - Zámorský, Linhart, Nedomlel, Allen, F. Pavlík, Rosandič - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Jergl, Rákos, Červený - Paulovič, K. Klíma, Perret. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Zlín: Čiliak - Ferenc, Freibergs, D. Nosek, Žižka, Gazda, Řezníček, Matyáš Hamrlík - Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - Šlahař, Claireaux, Dufek - Honejsek, Fryšara, Herman - Š. Kratochvil, Popelka, Dobiáš. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.