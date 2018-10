Praha - Hokejisté Zlína porazili v předehrávce 9. kola extraligy Pardubice jednoznačně 6:1 a udobřili si své příznivce po předchozích třech domácích duelech bez bodu. Dvěma góly a stejným počtem asistencí k tomu pomohl navrátilec do sestavy Antonín Honejsek, rovněž čtyři body za gól a tři přihrávky si připsal Jakub Herman. Berani tak navázali na nedělní výhru na ledě pražské Sparty 5:1, před kterou vyšli třikrát v řadě naprázdno.

Domácí podpořeni nedělním úspěchem vstoupili velmi dobře i do duelu s Pardubicemi. Hned v první minutě mohl otevřít skóre Honejsek, který se po zranění představil poprvé v sezoně, na Kacetla ale nevyzrál.

I nadále byli Zlínští lepší a branku Dynama zasypávali střelami, přičemž gólu se dočkali v 10. minutě. Soupeře přečíslili Honejsek se Šlahařem, který otevřel skóre. Vyrovnat mohl Miromanov, trefil však jen tyčku.

A tak zase úřadovali Berani. Nejprve ve 13. minutě propadla do branky Noskova rána a čtyři vteřiny před první sirénou zvýšil na 3:0 svým druhým gólem v utkání Šlahař, který dorazil za Kacetla poskakující puk v brankovišti.

Prostřední dějství začalo poklidně, zdálo by se, že oba celky berou duel za rozhodnutý. Pardubice nedokázaly na soupeře vyvinout tlak a inkasovaly počtvrté. Nabito na kruh dostal navrátilec Honejsek a nemýlil se.

Dynamu nevycházelo vůbec nic. Například v polovině duelu putoval na trestnou lavici Sýkora poté, co hosté dostali trest za špatný postup na vhazování. Při této přesilové hře mohl zvýšit na rozdíl pěti branek Honejsek, sám u tyčky ale neupěl.

A tak se radoval soupeř. Sýkora naskočil na led a dostal se se spoluhráči do přečíslení tři na dva, které gólově zakončil Vondráček. Radost ze snížení ale netrvala Východočechům dlouho. Ve 36. minutě přidal svůj druhý gól v zápase Honejsek, jehož sólo si bude obránce Pardubic Holland ještě dlouho pamatovat.

Domácí v úvodních dvou třetinách přestříleli Dynamo v poměru 28:12. Pardubicím se podařilo v závěrečném dějství vylepšit alespoň tuto statistiku, výsledek nezkorigovaly. Naopak na konečných 6:1 upravil sedm minut před koncem Herman poté, co tečoval Honejskův pokus.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Navázali jsme na výkon na Spartě, navíc jsme dostali do sestavy Honejska, který opět zvedl výkon celého týmu. Byla radost se na ně dívat. Zaslouženě jsme vyhráli, pochvala patří celému týmu. Lidi to bavilo, ale nesmíme usnout na vavřínech. Potřeba je vyzdvihnout druhou lajnu, té to vyšlo. Byli sehraní už v letní přípravě, bohužel ale přišlo to zranění. Každopádně potenciál takto hrát mají."

Pavel Marek (Pardubice): "Šli jsme do zápasu s tím, že máme tři zraněné beky. Projevilo se to, Zlín nás celý zápas přehrával. Měl výborný pohyb, dostal se po první třetině do luxusního náskoku. My jsme se už nedostali do zápasu, vázla nám kombinace, byli jsme slabí v osobních soubojích. Zlín byl jasně lepší a zaslouženě vyhrál."

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Šlahař (Honejsek, Herman), 13. Nosek (Žižka, Poletín), 20. Šlahař (Fořt, Herman), 27. Honejsek (Herman), 36. Honejsek (Nosek), 54. Herman (Honejsek, Šlahař) - 32. Vondráček (M. Kratochvil, P. Sýkora). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 3385.

Sestavy:

Zlín: J. Sedláček - Řezníček, Freibergs, Gazda, Žižka, Valenta, Nosek, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Herman, Honejsek, Šlahař - Poletín, Fryšara, E. Kulda - Karafiát, P. Sedláček, Popelka. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Pardubice: Kacetl - Miromanov, Wishart, Holland, Budík, Voženílek, Čáslava - Vondráček, Bubela, Rolinek - S. Treille, Marosz, Kusý - P. Sýkora, Poulíček, Perret - Mandát, Dušek, T. Svoboda - M. Kratochvil. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.