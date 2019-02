Hradec Králové - Hokejisté Zlína zvítězili ve 42. kole extraligy na ledě Hradce Králové 4:3 po samostatných nájezdech, přestože ve 22. minutě prohrávali už 0:3. Jedenáctí Berani se tak dočkali úspěchu po čtyřech prohrách, přesto se jim desátý Litvínov vzdálil na rozdíl pěti bodů. Mountfield po předchozí sérii osmi domácích výher neuspěl před vlastním publikem podruhé za sebou.

Duel začal velkým tlakem domácích. Už po devíti vteřinách byl v šanci faulován Chalupa a Hradec získal přesilovku. Byť ji neproměnil, odehrál ji ve velkém tempu. Možnosti měli Zámorský, Smoleňák a také Filip Pavlík. Gólman Kašík byl vždy na místě.

Chvíli po početní výhodě už Hradec skóroval. Kukumberg projel z vlastního pásma až do třetiny hostů a přihrál z pravé strany před bránu, kde se prosadil zadák Linhart. Domácí celek na ledě vládl, což se potvrdilo i v 10. minutě. Znovu se předvedl Kukumberg, jenž se po levé straně dostal až před Kašíka a překonal ho.

Rovněž druhá třetina začala pro favorita dobře. Nejlepší střelec Hradce Vincour si vzal puk u zadního mantinelu a drze se dostal před Kašíka, jehož překonal šikovným bekhendem. Ve 22. minutě se zdálo, že je o vítězi rozhodnuto.

Jenže hosté se vzepřeli. Najednou byli mnohem kousavější. V 28. minutě jim navíc pomohl domácí kapitán Graňák, jenž chyboval v rozehrávce. Jeho kiksu využil Pavel Sedláček, jenž s mírnou tečí bránícího hráče trefil horní roh Maxwellovy brány.

V 35. minutě se Zlín dostal ještě více na dostřel. Při přesilovce sice neuspěl, ale krátce po ní už ano. Prosadil se Okál, jenž dorazil Žižkovu ránu. Poté znovu přidal Mountfield. Stoprocentní příležitost měl při hře čtyři na čtyři Chalupa, jenže selhal.

Třetí třetina byla vyrovnaná. Hrálo se o to, zda Hradec rozhodne, nebo Zlín vyrovná. Obě mužstva měla šance. Kukumberg nachystal výbornou pozici Rákosovi, jenže ten netrefil branku. Na druhé straně Fořt v přesilovce nejprve zvolil místo střely přihrávku a chvíli poté vypálil z pravé strany vedle.

Nakonec to v 58. minutě vyšlo Zlínu. Z levého kruhu se přesně do šibenice trefil Valenta. Zlín tak srovnal už prakticky ztracený duel a dostal ho do prodloužení. V něm nejprve mohl rozhodnout Šlahař, ale zblízka netrefil. Největší hradeckou šanci měl 32 vteřin před koncem Radovan Pavlík. Obral obránce, jel sám na bránu a byl faulován. Rozhodčí však trestné střílení nenařídili.

Rozhodující samostatné nájezdy ovládl Zlín. Hradci nepomohlo ani střídání gólmanů. Maxwella vyměnil po třetí inkasované brance Pavelka. Ihned sice uspěl, ale Smoleňák poté nedal a zvítězili Berani. Vítěznou branku si připsal Popelka.

Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Linhart (Kukumberg), 10. Kukumberg (Rosandič), 22. Vincour (Cibulskis) - 28. P. Sedláček, 35. Okál (Žižka, Šlahař), 58. Valenta (Fořt, Anděl), rozhodující sam. nájezd Popelka. Rozhodčí: Hejduk, Bejček - Pešek, Špringl. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 4524.

Sestavy:

Hradec Králové: Maxwell (od 4. nájezdu J. Pavelka) - Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Lessio, Kukumberg, Rákos. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Gazda, Valenta, Ferenc - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - Okál, Honejsek, Herman - Šlahař, Fryšara, Popelka - E. Kulda, Fořt, Anděl. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.