Zlín - Hokejisté Zlína dokázali ve 23. kole extraligy otočit vývoj zápasu proti Chomutovu a vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. Poslední Piráti přitom ve Zlíně vedli 2:0, druhou výhru na kluzištích soupeřů v sezoně ale nepřidali.

V úvodu duelu měl šanci Flemming, proti jeho ráně ale gólman Sedláček zasáhl. Následně si sice zahráli domácí přesilovou hru, v té ale branku Peterse ohrozit nedokázali.

Jako první se tak prosadili hosté. V 9. minutě otevřel skóre bývalý zlínský útočník Klhůfek, jenž dorazil do sítě pokus Valacha. Asistenci si při jeho trefě připsal i Peters.

Do druhé třetiny vstupovali domácí v početní výhodě, přesilovku ale nevyužili a jejich kombinace vázly i po návratu Valacha na led. Chomutov byl v nijak oslnivé hře o něco lepším týmem. Piráti sice promarnili dvě početní výhody, Sedláček vychytal šance Marjamäkiho i Valacha, ve 33. minutě už ale kapituloval. Z mezikruží vypálil úspěšně Jank.

Hosté ale dvougólové vedení do přestávky neudrželi. Berani ač hráli oslabení, dokázali snížit poté, co přečíslení Lakatoše s Ondráčkem zakončil brankou druhý jmenovaný.

Mdlé dvě třetiny vynahradila alespoň částečně ta třetí. Obě mužstva si vypracovaly své šance, snad největší měl Pirát Klhůfek, svou druhou branku v utkání ale sám před Sedláčkem nepřidal.

Když sedm minut před koncem normální hrací doby putoval na trestnou lavici zlínský Okál, vypadalo to s nadějemi domácích špatně. Síly se ale po zbytečném faulu Flemminga vyrovnaly. A stejně tak se ve hře čtyři na čtyři vyrovnalo skóre. Na modré čáře napřáhl Valenta a zaznamenal svou první trefu sezóny.

Vítěze tak určily až samostatné nájezdy, ve kterých domácí vyhráli po čtvrté sérii 3:1. Vítěznou trefu si připsal Edgars Kulda. Pirátům tak ani značná střelecká převaha (32:17) nepomohla k vítězství.

Hlasy trenérů po zápase:

Martin Hamrlík (Zlín): "Za dva body musíme být velmi rádi, průběh utkání nevypadal vůbec dobře. Musíme poděkovat hráčům za to, že to nezabalil a věřili. Se štěstím jsme zápas otočili."

Jan Šťastný (Chomutov): "Přijeli jsme s respektem k soupeři, ale víme, že naše výkony nejsou špatné. Do utkání jsme vstoupili velice dobře, dali jsme první gól. Díky brankáři Petersovi jsme drželi vedení, povedlo se nám zvýšit na 2:0. Pak ale přišel moment, který nás sráží celou sezónu a je důvodem toho, kde se nacházíme. Přesilovky. Naše možnost hrát přesilovku na nás působí jako chemická zbraň, úplně nás omámí. Dostali jsme v ní branku na 1:2, domácí to nakoplo. Vyrovnali pak při hře čtyři na čtyři, kde jsme si špatně rozebrali hráče. V nájezdech nebudu říkat, že je to loterie, prostě soupeř byl šikovnější. Jsme zklamaní, bod je dnes málo. Dalším důvodem prohry je třeba i faul Flemminga opět při naší přesilovce, který už nic neřešil. Děláme hloupá rozhodnutí a pokud si toto neuvědomíme, čeká nás hodně, hodně dlouhá sezóna."

PSG Berani Zlín - Piráti Chomutov 3:2 po sam. náj. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 38. J. Ondráček (Lakatoš, Žižka), 55. Valenta (Lakatoš), rozhodující nájezd E. Kulda - 9. Klhůfek (Valach, Peters), 33. Jank (Duda, J. Stránský). Rozhodčí: Mrkva, Pešina - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:5, navíc Okál (Zlín) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3540.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Gazda - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, P. Sedláček, Lakatoš - Šlahař, Popelka, Honejsek - E. Kulda, Fryšara, Poletín. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Trefný - T. Svoboda, V. Růžička ml., Sklenář - Duda, Klhůfek, Tomica - J. Stránský, Vantuch, Marjamäki - Havel, Hanták, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.