Zlín - S cílem udržet se v první šestce vstoupí do jarní části prvoligové sezony fotbalisté Zlína. V zimní přestávce se největší změna v klubu, který chystá oslavy stého výročí založení, odehrála na postu trenéra, když Michal Bílek narychlo odešel k reprezentaci Kazachstánu a jeho místo zaujal Roman Pivarník.

"Na podzim jsme se propracovali do lepší šestky a rádi bychom tam zůstali, ale všichni víme, jak to může být ve fotbale ošidné," řekl na dnešní tiskové konferenci sportovní ředitel klubu Zdeněk Grygera. "Já to vidím podobně, máme před sebou jedenáct zápasů a pak se uvidí," doplnil nový kouč Pivarník.

V hráčském kádru Fastavu došlo k minimu hráčských změn. Tou nejpodstatnější je odchod nejlepšího podzimního střelce Jeana-Davida Beauguela do Plzně, Lukáš Holík se z hostování vrátil do pražské Dukly a Josip Balič si jako volný hráč hledá angažmá.

Novými tvářemi jsou gruzínský reprezentační obránce či záložník Vachtang Čanturišvili, jenž je momentálně zraněn, ze skotského Dundee přišel gólman Matej Rakovan a z hostování v Mladé Boleslavi se vrátil Adnan Džafič.

Kádr ale zcela uzavřen není. "Pracujeme na rozšíření o jednoho až dva hráče," přiznal Grygera. Jedním z vytipovaných hráčů je zlínský odchovanec Jakub Jugas, momentálně obránce Slavie. "Jsme se Slavií v kontaktu, stále jednáme a snad to dobře dopadne," uvedl Grygera.

Zlín s Pivarníkem absolvoval herní soustředění v Turecku, ale pouze s 19 hráči a třemi brankáři. "Někdy to bylo komplikované pro nacvičování herních variant, ale hráči zase byli ve větší zátěži, což může být pozitivní směrem k lize," řekl trenér, který do kádru zakomponoval dva mládežnické reprezentanty Martina Cedidlu a Jana Hellebranda.

Po odchodu Beauguela bude Zlín hledat nového střelce. Už výsledky v přípravě ukazují, že tady by mohl nastat zlínský problém. Ve třech utkáních v Turecku dalo mužstvo jen jeden gól, nejlepší kanonýr přípravy Patrik Slaměna skóroval pouze dvakrát. "Příprava je jedna věc. Připouštím sice, že problém by to mohl být, ale na druhé straně liga je něco jiného. Třeba v prohraném zápase v Turecku s Nižním Novgorodem (1:2) jsme měli extrémní množství šancí, ale nedali jsme je," řekl Pivarník.

Jeho předchůdce Bílek vtiskl mužstvu docela úspěšný systém se třemi obránci. Pivarník na něj bude navazovat, ale v plánu měl i záložní variantu se čtyřmi klasickými obránci. Právě užší kádr mu to však komplikoval. "Na jaře na tom ale budeme pracovat," podotkl Pivarník.

Zlín si letos připomene sto let od vzniku klubu, vrchol oslav by měl nastat 20. dubna, kdy Fastav hostí Slavii Praha. "Připravujeme retrodresy, bude pokřtěna kniha s názvem od SK Baťa po současnost a na slavnostním večeru se bude v premiéře promítat film Dej ševče gól," poodhalil zákulisí oslav ředitel klubu Leoš Gojš.

Do jarní části ligy vstoupí Zlín v sobotu, kdy bude hostit od 15 hodin v regionálním derby Slovácko.