Zlín opět uspěl proti Kometě, doma ji zdolal 5:4

Zlín - Hokejisté Zlína zdolali v předehrávce 21. kola extraligy Kometu Brno 5:4 a uspěli ve vzájemných zápasech potřetí za sebou. Navázali na první souboj v této sezoně, který vyhráli v Brně vysoko 7:0. Berani vedli ve 33. minutě už 5:2 a přes finiš Komety vybojovali druhou výhru z posledních pěti duelů. Brňané potřetí v řadě nebodovali.

Domácí nastoupili v defenzivě bez kapitána Tomáše Žižky, ale s brankářem Markem Čiliakem, který ve Zlíně hostuje právě z Komety. Jako první ho otestoval při přečíslení Holík, jemuž ale střela úplně nesedla. Ve 13. minutě domácí dostali možnost první přesilové hry, kterou proměnili ve vedení 1:0. Šlahař z kruhu propálil Klimeše na zadní tyč.

Od té doby až do přestávky diktovali tempo Berani. Při dalším vyloučení Brňanů za hru v šesti sice ještě Zlínští neuspěli, ale povedlo se jim to pět sekund poté, kdy zmatku v brankovišti Komety využil Honejsek. Střídačka hostí sice ještě využila trenérskou výzvu k tomu, aby rozporovala postavení v brankovišti, skóre 2:0 to však nezměnilo.

Uplynuly dvě minuty a pro Kometu mohlo být ještě hůř. Chybnou nahrávku soupeře vystihl Honejsek a svůj samostatný únik proměnil, tentokrát mu však gól video sebralo. Rozhodčí viděli v jeho zakončení úmyslné kopnutí. Zlínské to ale mrzet nemuselo, sedm sekund před pauzou po parádní Ondráčkově nahrávce zvýšil Kubiš.

Utkání pomalu připomínalo první vzájemné měření sil v sezoně, ale úvod druhého dějství ukázal, že tentokrát to Zlín tak lehké mít nebude. Už s Vejmelkou v brněnské brance bývalý zlínský útočník Holík góly ve 21. a 28. minutě snížil na rozdíl jediného gólu. Vyrovnat mohl Pyrochta, Čiliak byl však proti.

Pak vzali slovo znovu domácí. Nejprve v čase 31:33 z úhlu propálil při přesilovce Vejmelku Dufek, načež za necelou minutu zvýšil na rozdíl tří branek dorážkou do prázdné branky Claireaux. Stejně rychle však stihli Brňané zareagovat, ještě v téže minutě uspěl Hruška. Vedení Zlína mohl zase navýšit Okál či Köhler, oba ale stříleli jen do tyček.

Ve třetím dějství byli hosté aktivnější, ale na kontakt se jim podařilo dostat až v 55. minutě, kdy Plekancovu nahrávku při přesilovce uklidil do sítě podruhé v zápase Hruška. Srovnat mohla Kometa v další početní výhodě, tentokrát už ale Hrušku ze stejné pozice Čiliak vychytal. A když při power play nedal branku ani Orsava, Zlín udržel plný bodový zisk.

PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 5:4 (3:0, 2:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Šlahař (Honejsek, Herman), 17. Honejsek (Herman, Šlahař), 20. Kubiš (J. Ondráček), 32. Dufek (Řezníček), 33. Claireaux (J. Ondráček, Kubiš) - 21. P. Holík (Svačina), 28. P. Holík (Svačina, Zaťovič), 33. J. Hruška (Orsava, Lev), 55. J. Hruška (Plekanec, Jenyš). Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 5512.

Sestavy:

Zlín: Čiliak - Ferenc, Freibergs, D. Nosek, Řezníček, Gazda, Buchta, Matyáš Hamrlík - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Claireaux, Köhler - Šlahař, Honejsek, Herman - Fryšara, P. Sedláček, Dufek. Trenéři: R. Svoboda, Martin Hamrlík a Hrazdira.

Brno: Klimeš (21. Vejmelka) - O. Němec, Štencel, Pyrochta, Gulaši, Bartejs, Malec - Svačina, P. Holík, Zaťovič - Horký, Plekanec, Plášek - Jenyš, Lev, J. Hruška - Kratochvíl, Kusko, Orsava. Trenéři: Fiala, Pokorný a Odehnal.