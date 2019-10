Zlín nestačil na Třinec, podlehl obhájci titulu 2:5

Zlín - Hokejisté Zlína prohráli v 9. kole extraligy s Třincem 2:5. Berani se sice prosadili jako první, přesto ale prohráli pátý ze šesti domácích zápasů v sezoně. Obhájce titulu zvítězil počtvrté za sebou. Zlínští se tak opět propadli na dno tabulky, zatímco Třinec ji po dnešku vede.

Berani měli v úvodu utkání dvě početní výhody, ovšem jak se později ukázalo, více než ty jim svědčí vlastní oslabení. Právě v něm totiž dokázali ve 13. minutě otevřít skóre, kdy situaci dva na jednoho zakončil domácí kapitán Žižka.

Za Oceláře následně mohl srovnat Vrána, ovšem v samostatném úniku proti Čiliakovi neuspěl. A tak se Oceláři radovali z vyrovnání až v samém závěru první třetiny, a to hned natřikrát. Polanský dostal puk do sítě z brankoviště - radost číslo jedna. Podruhé se střídačka hostí radovala poté, co gól potvrdil videorozhodčí. A potřetí, kdy definitivu stavu 1:1 dalo i přezkoumání videa rozhodčími po trenérské výzvě Beranů.

Na startu prostředního dějství se podařilo Třinci otočit skóre zásluhou Vrány, jenž prostřelil Čiliaka bekhendem. Navýšit vedení hostů mohl střelou od modré Gernát, jenže orazítkoval jen tyč.

Krátce po polovině zápasu domácí dostali skvělou příležitost k vyrovnání, když měli k dispozici minutovou přesilovku pět na tři. A také ji využili, když nabídku Freibergse na teč proměnil Köhler. Do kabin šli ale přeci jen spokojenější Oceláři, kdy Čiliak neudržel nahození od mantinelu a do prázdné branky dorážel Chmielewski.

Duel, který doprovázelo mnoho menších i větších šarvátek, se domácím vymknul z rukou v čase 42:03, když musel Köhler s pětiminutovým trestem navrch do šatny. Přesilovku sehráli Oceláři skvěle a vytěžili z ní vedení 4:2 díky trefě Hrehorčáka. Další oslabení hráli Berani poté, co dostala menší trest hráčská lavice za protesty trenéra Stavjani.

Zlín ještě zkusil v závěrečných čtyřech minutách power play, v té ale jakékoliv naděje Beranů na zvrat utnul gólem Dravecký.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Na konci první třetiny nás složila naprosto stupidní chyba hráče, když to křídlo hodí na beka z rohu. Toto se učí v žácích. Vyvíjelo by se to jinak, byla by tam větší pohoda. Moc se nadřeme na góly, o přesilovkách vůbec nemluvím. Tam spíš jezdíme bazény, jsme z nich úplně sedření. Celkově ale výsledek asi neodpovídá hře, ale tak to je. Největší problém vidím v tom, že našim nejlepším střelcem je obránce Tomáš Žižka. Do tohoto musí šlapat útočníci. V gólmanovi bych hledal až poslední slabinu. Jsme zase poslední, je to boj, ale musíme se naučit s tím žít. Když vyhráváš, dobře se ti chodí po městě, teď je to naopak a musíme si to vyžrat. Buď musíme udělat nějaký trejd, nebo čekat, až ta krize přestane. Ale to nikdo neví, kdy to bude."

Václav Varaďa (Třinec): "Velmi si vážíme těch tří bodů, jsme pobouchaní, ale máme je. Chtěl bych poděkovat týmu za odmakaný zápas, který jsme i přes první inkasovaný gól odehráli velmi dobře, na konci první třetiny jsme srovnali a dodali jsme si sebevědomí. V průběhu utkání jsme limitovali zlínské šance, měli jich nízký počet. Když jsme potřebovali dát gól, pomohli jsme si přesilovkami. Hrál se až moc play off hokej, na domácích byla vidět přemíra snahy z jejich dosavadních výsledků. Těší nás výhra proti soupeři, který s námi hraje dlouhodobě dobře. Vyrovnaný zápas to byl, ale dali jsme více gólů."

PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Žižka (J. Ondráček), 32. Köhler (Freibergs, D. Nosek) - 20. Polanský (Gernát, Roth), 23. P. Vrána (Hrehorčák, M. Stránský), 38. Chmielewski (M. Kovařčík, M. Doudera), 45. Hrehorčák (Roth, Krajíček), 59. Dravecký (Krajíček). Rozhodčí: Hodek, Zrnič - Zgonc (oba Slovin.), D. Klouček. Vyloučení: 8:11, navíc Köhler 5 min. a do konce utkání, Dufek - O. Kovařčík, D. Musil všichni 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4108.

Sestavy:

Zlín: Čiliak - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Gazda, Řezníček, Matyáš Hamrlík - Dufek, P. Sedláček, Köhler - J. Ondráček, Honejsek, Kubiš - Szturc, Palmberg, Herman - Šlahař, Popelka, Fryšara. Trenéři: Stavjaňa a Martin Hamrlík.

Třinec: Bartošák - Roth, Gernát, Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Zahradníček, Haman - M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Hrňa, Polanský, Dravecký - Kofroň, Hladonik, Adamský. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.