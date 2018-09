Zlín - Hokejisté Zlína vstoupili do nového ročníku výhrou nad Třincem 4:2 a potvrdili, že se jim proti úřadujícímu vicemistrovi daří. Proti Ocelářům vyhráli počtvrté z posledních pěti utkání. Berani vedli ve 33. minutě už 3:0, Třinec v závěrečné třetině zápas zdramatizoval, ale osm sekund před koncem pečetil výsledek v power play Pavel Kubiš.

V dresu Ocelářů se představil útočník Roberts Bukarts, který uplynulé tři sezony patřil k hlavním tahounům Beranů. Lotyšský útočník ale moc radosti v prvních minutách utkání neměl, protože domácí byli značně aktivnější. Jejich tlak zastavil až faul Ondráčka.

Třinec však nedokázal být nikterak nebezpečný, fanouškům Zlína se tak v dobrém světle předvedl jiný lotyšský střelec Edgars Kulda, posila z Dinama Riga. Ten obral při rozehrávce o puk Krajíčka a ránou nad rameno Hrubce otevřel v deváté minutě skóre zápasu.

Obrana hostů se dávala dohromady delší dobu, zanedlouho mohl další chybu Třineckých potrestat Popelka, toho ale faulem zastavil Krajíček. V následném oslabení se sice Oceláři ubránili, inkasovali ale vzápětí. Střelu Pavla Sedláčka z úhlu Hrubec vyrazil pouze před sebe a z dorážky se prosadil Popelka. Na 3:0 mohlo zvýšit duo Kubiš, Fořt, ovšem nestalo se tak.

Prostřední dějství bylo o něco klidnější, ovšem i nadále to byli Berani, kteří kontrolovali hru. Když ve 32. minutě usedl na trestnou lavici Dravecký, domácí rozjeli ukázkovou přesilovkou kombinaci, kterou po minutě a půl zakončila trefou do prázdné branky další nová akvizice Zlína Herman. Tím zároveň skončil zápas pro Hrubce, jehož nahradil Hamerlík.

Do třetí části však hosté vstoupili zcela odlišně oproti úvodním 40 minutám. V čase 46:03 vstřelil první branku Třince ránou z kruhu Adamský a hned za 83 vteřin snížil na rozdíl jediné branky po parádní kombinaci Chmielewski.

Poklidný zápas z pohledu Beranů se v ten moment změnil v boj o udržení těsného vedení. Největší šanci srovnat měl čtyři minuty před koncem Hrňa, poloprázdnou branku Jakuba Sedláčka ale z úhlu netrefil ideálně. Při power play chyboval na modré čáře Bukarts a Kubiš pojistil výhru Zlína trefou do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Vyhrát na úvod sezony doma za tři body, co víc si přát? První dvě třetiny jsme hráli podle plánu, vše podpořil skvělým výkonem Jakub Sedláček. Ve třetí třetině začal hrát Třinec vabank, jejich beci chodili hodně nahoru a měli jsme s tím problémy. Věřili jsme, že se nám podaří odskočit ještě nějakým gólem, to se ale nepovedlo. Celkově to byl však povedený zápas z naší strany."

Marek Zadina (Třinec): "Nepodařilo se nám bodovat, což je špatně. Soupeř po našich chybách šel v první třetině do vedení 2:0, následně hrál velmi jednoduše a těžko se dostávalo k nim do třetiny. Druhou třetinu jsme byli všude o krok později, podržel nás gólman. Musíme být spokojení se třetí třetinou, kluci začali bruslit, dali jsme z toho dva góly, ale na dvacet minut se vyhrávat nedá."

PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. E. Kulda (Šlahař), 14. Popelka (P. Sedláček, Karafiát), 33. Herman (E. Kulda), 60. Kubiš - 47. Adamský (Svačina, D. Musil), 48. Chmielewski (Marcinko, Gernát). Rozhodčí: Hradil, Horák - Špůr, Rampír. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 3674.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Žižka, Nosek, Řezníček, Valenta, Gazda - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Poletín, Werbik, E. Kulda - Herman, Fryšara, Šlahař - Karafiát, P. Sedláček, Popelka. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Třinec: Hrubec (33. Hamerlík) - M. Doudera, Krajíček, Matyáš, D. Musil, Haman, Gernát - Chmielewski, Marcinko, Roberts Bukarts - Adamský, Roman Vlach, Svačina - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Hrňa, Viedenský, Dravecký - Hladonik. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.