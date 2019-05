Zlín je i přes prohru v Olomouci ve finále skupiny o Evropu

Olomouc - Fotbalisté Zlína postoupili v ligové nadstavbě do finále skupiny o Evropu. Po domácí výhře 1:0 dnes sice prohráli v Olomouci 2:3, ale postup jim zajistily góly vstřelené venku. Postarali se o ně Pablo Podio a Adnan Džafič, poslední branky v sezoně za Olomouc dávali Milan Lalkovič, Martin Nešpor a David Houska. Soupeřem Zlína ve finále bude Mladá Boleslav, která vyřadila Teplice. Začíná se v pátek na Moravě.

Klíčová pasáž dvojutkání nastala hned v první minutě. Holík odcentroval zprava do prostoru malého vápna, Chvátal míč lajdácky odkopl přímo na nohu Podia, který jej po 47 vteřinách poslal do sítě. "Konečně jsem se dočkal prvního gólu ve zlínském dresu, zavřel jsem oči a bylo to tam," smál se Podio, rodák z Argentiny se slovenským pasem. "Narušily se nám naše plány," potvrdil selhání domácí obrany trenér Sigmy Václav Jílek.

V tu chvíli bylo jasné, že na Hané se nebude poprvé v historii samostatné české ligy prodlužovat. "Jedním z faktorů postupu bylo, že jsme doma nedostali gól," podtrhl pohárovou matematiku trenér hostí Jan Kameník. Sigma potřebovala k postupu dát tři góly a nezbylo ji nic jiného než otevřít hru ještě více, než měla v plánu.

V deváté minutě se do slibné střelecké pozice dostal Dvořák, ale vystřelil jen slabě. Další útoky postrádaly finální přesnost a také moment překvapení. Ale jen do 26. minuty, kdy Houska krásným pasem za obranu Zlína našel Lalkoviče, který prostřelil Rakovana.

Jenže místo psychické vzpruhy se Sigma dočkala pravého opaku. Další rychlý brejk takticky skvěle připraveného Zlína sklepl Poznar v pokutovém území za sebe a Džafič jej znovu uklidil k tyči.

Domácí se těžce vzpamatovávali z druhého úderu. Ve druhé půli vsadili vše na útočnou kartu, ofenzivu posílil Nešpor, ale hlavičkou ve slibné pozici jen potvrdil, že problémem Sigmy je proměňování šancí. "Byli jsme herně lepší celý zápas, ale Zlín byl produktivnější," vystihl domácí problém David Houska.

Zlín si tvrdil svoji muziku a poctivě bránil. Využíval každé možnosti k rychlým brejkům a měl i víc šancí než nervózní domácí. Poznar nejprve hlavičkoval do Buchty, posléze pálil těsně vedle, další náznaky příležitostí vypracovával na pravé straně Holík.

Zásadní obrat ve skóre a vývoji hry nastal v 66. minutě. Nejprve Nešpor na hranici ofsajdového postavení přeloboval Rakovana, o dvě minuty později dorážel po brejku Houska a Sigma byla rázem nejen na koni, ale hlavně jeden gól od postupu. "Byl to vítězný gól, ale moc radosti nepřinesl, končíme," smutnil střelec Houska. "Vyplynulo to z naší laxnosti v této fázi hry," přidal svůj pohled trenér Zlína Jan Kameník.

Závěr zápasu byl ve znamení velkého tlaku probuzené Olomouce. Do slibné pozice se dostal Nešpor, ofenzívu řídil aktivní Pilař, v nastavení trefil tyč Beneš, což byla olomoucká tečka za sezonou. "Teď nás čeká Mladá Boleslav a všichni dobře víme, jak hrála v Teplicích," varuje před silou finálového protivníka zlínský gólman Matej Rakovan. "Jsem zklamán, naše cíle byly postupové," uzavřel Jílek.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Do zápasu jdeme vždycky s nějakou vizí, kterou v tomto případě umocňuje i pohárová matematika. Bohužel naše plány narušila první minuta, kdy jsme inkasovali. Soupeř byl efektivní, ale my jsme věřili i po přestávce, kdy jsme posílili ofenzívu. Nakonec jsme to zdramatizovali a moc nechybělo k happy endu. Od týmu jsme ale celkově dnes čekal větší drajv. Zlín mohl proměnit další šance, takže pro diváky to bylo zajímavé utkání."

Jan Kameník (trenér Zlína): "Postoupili jsme přes velmi silného soupeře, věděli jsme o jejich kvalitách i přednostech. Gratuluji hráčům, že to takhle zvládli. Vstoupili jsme do utkání aktivně, naše rychlá branka nám pomohla. Za stavu 2:1 jsme si ale zahrávali, laxně jsme přistupovali k šancím, které jsme měli. Inkasovali jsme na 2:2, Sigma nás zatlačila a my jsme jí nabídli brejk, z něhož padl třetí gól. Naštěstí jsme to ustáli, jedním ze zásadních faktorů bylo čisté konto v domácím zápase. Týmu jsem věřil, že to zvládneme."

Sigma Olomouc - Fastav Zlín 3:2 (1:2).

Branky: 26. Lalkovič, 66. Nešpor, 68. Houska - 1. Podio, 30. Džafič. Rozhodčí: Klíma - Kříž, Novák. ŽK: Pilař, Zahradníček - Bačo, Gajič, Podio, Hlinka, Železník. ČK: 90. Železník. Diváci: 4168. První zápas: 0:1, postoupil Zlín.

Sestavy:

Olomouc: M. Buchta - Chvátal (40. Falta), Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Plšek, Dvořák (46. Nešpor), Houska, Lalkovič (61. Pilař) - Yunis. Trenér: Jílek.

Zlín: Rakovan - Bačo, P. Buchta, Gajič - Holík, Podio (90.+1. Vyhnal), Hlinka, Jiráček - Džafič (79. Slaměna), Čanturišvili (88. Železník) - Poznar. Trenér: Kameník.