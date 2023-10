Zlín hrál na půdě Bohemians 0:0 a poprvé v sezoně bodoval venku

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 v 11. kole první ligy remizovali doma se Zlínem bez branek. "Ševci" premiérově v této sezoně nejvyšší soutěže udrželi čisté konto a v šestém venkovním duelu poprvé bodovali, přesto zůstávají v tabulce poslední o bod za Karvinou. Pražané počtvrté z posledních pěti kol nevyhráli a patří jim osmá příčka.

Nervózní první poločas nabídl minimum gólových šancí a spoustu přerušení. Domácí obranu prověřil pouze ve 13. minutě Simerský, jehož nepříliš razantní dorážku si Jedlička našel. Záhy musel Rakovan v podobné situaci na opačné straně zasáhnout proti Matouškovi.

Rychlonohý domácí útočník v 33. minutě připravil šikovnou patičkou střeleckou pozici Puškáčovi a ten ze 20 metrů donutil Rakovana ke skvělému zákroku. Zlínský brankář si poradil i krátce před pauzou po rohovém kopu se zakončením stopera Vondry, který tak premiérový start v základní sestavě v sezoně gólem neozdobil.

V minulých třech vzájemných zápasech padlo pokaždé pět branek, tentokrát však 5412 diváků v Ďolíčku podobné ofenzivní představení nevidělo. V 56. minutě mohl ukončit čekání na úvodní branku nejaktivnější muž na hřišti Matoušek, sám před Rakovanem ale nedokázal střelu umístit. O 10 minut později těsně minul hlavou hostující kapitán Simerský.

Zlín má společně s Českými Budějovicemi nejhorší defenzivu v soutěži, inkasoval už 25 gólů, dnes ale soupeře k mnoha příležitostem nepustil a neprohrál s ním podruhé za sebou. Poslední šanci měl v 85. minutě střídající Beran, jeho tečovanou střelu k tyči Rakovan konečky prstů vytáhl.

"Klokani" alespoň prodloužili domácí ligovou neporazitelnost na čtyři utkání a udrželi třetí čisté konto v ročníku. Zlín v nejvyšší soutěži popáté za sebou nevyhrál, v posledních dvou kolech remizoval.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Neviděli jsme moc pohledné utkání. V obou vstupech do poločasů jsme byli podle mě lepším a aktivnějším týmem. Na druhou stranu aby se hrál fotbal, musí to chtít oba týmy. Zlín přijel hrát z hlubokého bloku do rychlých kontrů a je legitimní, že poslední tým tabulky zvolí takovou taktiku. Ale bylo tam strašně moc přerušení, ošetřování, zdržování, utkání brzy spadl řetěz. Přijde mi, že míč byl ve hře tak 15 minut každý poločas, těžko se pak dostat do tempa. K plynulosti zápasu nepřispěly oba týmy ani rozhodčí, který byl někdy příliš úzkostlivý. Metr mi na obě strany přišel nejednotný. Měli jsme si s tím poradit, dát brzy gól nebo proměnit alespoň nějakou šanci."

Pavel Vrba (Zlín): "Neříkám, že jsme hráli bombastický fotbal a měli spoustu šancí. Na Bohemku jsme přijeli s respektem, protože hlavně v domácích zápasech je velice silná. Snažili jsme se hrát tak, abychom nepustili soupeře k jeho typické hře, ke standardním situacím a centrovaným míčům do vápna. Oba týmy měly nějaké gólové příležitosti, do tlaku jsme ale domácí nepustili. Je rozdíl hrát se Spartou, Slavií a Plzní nebo s ostatními soupeři, se kterými máme větší šance na bodový zisk. Dnes se nám to podařilo, v našem stavu je to hodně důležitý a zlatý bod."

Bohemians Praha 1905 - FC Zlín 0:0

Rozhodčí: Černý - Caletka, Dobrovolný - Radina (video). ŽK: Jedlička, Hybš, Prekop, Beran - Didiba, Simerský, Rakovan. Diváci: 5412.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Vondra, Hybš - Dostál (68. Beran), Jánoš (68. Hrubý), Smrž, Kovařík - Prekop, Matoušek (76. Kozák) - Puškáč (76. Kadlec). Trenér: Veselý.

Zlín: Rakovan - Reiter, Simerský, Kolář, Čelůstka (46. Cedidla) - Didiba (62. Bužek), Janetzký - Fantiš, Tkáč (90.+4 Slončík), Bartošák (62. Dramé) - Vukadinovič (90. Kovinič). Trenér: Vrba.