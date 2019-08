Zlín gólem v závěru utkání udolal Teplice 1:0

Zlín - Fotbalisté Zlína zdolali v předehrávce 5. kola první ligy Teplice 1:0. Zápas rozhodl v 87. minutě střídající Jakub Janetzký a ve vzájemném souboji popáté za sebou vyhrál domácí tým. "Ševci" si připsali druhé vítězství v sezoně a v neúplné tabulce se dělí o sedmé místo s Olomoucí. Teplice, jejichž minulý zápas s Mladou Boleslaví byl odložen, ve třetím venkovním duelu nového ročníku poprvé nebodovaly a jsou dva body za Zlínem.

Oba týmy začaly ze zajištěné obrany. Mírně aktivnější byl v úvodu Zlín, ale jako první výrazněji zahrozily Teplice. V 16. minutě střelu Jakuba Mareše vyrazil gólman Dostál.

Ještě nebezpečnější byl následný centr Žitného, po kterém se hlavou natahoval Hora a jen těsně míč minul. V 29. minutě na druhé straně Fantiš vyslal do šance Maška, ale toho vychytal Grigar.

Na startu druhé půle se k zakončení v šestnáctce dostal hostující Kodeš, jenž ztroskotal na Dostálovi. Domácí následně v přečíslení mířili proti Grigarovi, ale Hlinka pálil nad.

V 55. minutě Poznar překonal Grigara, radost z branky mu však pokazil těsný ofsajd, který potvrdilo video. Teplice to nastartovalo a po kombinaci na hranici šestnáctky se ke střele dostal Jakub Mareš. Zlínský brankář ale zasáhl a tvrdou přízemní ránu chytil.

Bezbrankové skóre nezměnil ani aktivní Džafič, který z úhlu Grigara nepropálil. V 69. minutě měl ještě větší možnost střídající Janetzký. Postupoval sám na hostujícího gólmana, ale nepřekonal ho. Na opačné straně Dostál zlikvidoval střelu ze střední vzdálenosti až nadvakrát.

V 84. minutě mohl rozhodnout hostující Žitný, gólman Dostál ale vyběhl a střelu vyrazil. Zlín se poté hnal za vítěznou trefou a dočkal se v 87. minutě. Fantiš poslal hlavou míč před branku a na chvíli osamocený Janetzký propálil Grigara. V hektickém závěru se dvakrát neprosadil střídající Železník a na druhé straně nesrovnal hostující Jeřábek.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Zlína): "Myslím, že vítězství bylo zasloužené a taky trošku šťastné. Kdo na zápase byl nebo jej viděl, tak se nenudil a pobavil se. Bylo to zajímavé utkání. První poločas byl z naší strany nervóznější, druhá půlka už byla lepší. Podržel nás Dostál. My jsme měli ale více šancí než soupeř. Máme zraněné hráče, museli jsme udělat vynucené změny a další změny byly kvůli zápasu na Slovácku. Nejvíce mi chybí post defenzivního záložníka, kde skvěle zahrál Jiráček. Podio se uzdravil a byla škoda jej nevyužít. Džafič vypadá na tréninku výborně, mluvili jsme spolu a šel na hrot. Chtěl jsem pomoci i Fantišovi, který výborně pracuje a odměnou mu byla finální přihrávka na gól."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Prohráli jsme v závěru, ale ta branka musela přijít. Byla to daň za hru předvedenou v prvním poločase. Nechceme předvádět takový způsob hry. V Ostravě nám to vyšlo, tady ale ne. Jsem zklamán ze hry zkušených hráčů. Utkání se lámalo v 83. minutě, kdy jsme nedali šanci Žitného a následně domácí skórovali. Nebyli jsme ochotní běhat a napadat. Jsem velmi zklamaný. Nevidím příčinu prohry v obraně, ale vidím ji v tom, že jsme nebyli aktivní. Někteří hráči přijeli na výlet a nechtěli vyhrát. To je málo."

Fastav Zlín - FK Teplice 1:0 (0:0)

Branka: 87. Janetzký. Rozhodčí: Ginzel - Kotík, Batík - Proske (video). ŽK: Nečas, Hlinka - Vondrášek, P. Mareš, Shejbal. Diváci: 3198.

Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Fantiš, Mašek (90. Železník), Jiráček, Podio (81. Slaměna), Nečas (64. Janetzký) - Džafič, Poznar. Trenér: Csaplár.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Žitný, Ljevakovič (68. Trubač), Kodeš (88. Čmovš), Moulis (46. Kučera) - Hora, J. Mareš. Trenér: Hejkal.

1. Slavia 4 3 1 0 7:1 10 2. Plzeň 4 3 1 0 8:4 10 3. Jablonec 4 2 1 1 9:3 7 4. Sparta 4 2 1 1 7:4 7 5. Mladá Boleslav 3 2 0 1 5:4 6 Ostrava 4 2 0 2 5:4 6 7. Olomouc 4 2 0 2 3:4 6 8. Zlín 5 2 0 3 3:4 6 9. Opava 4 2 0 2 3:6 6 10. Slovácko 4 2 0 2 3:8 6 11. České Budějovice 4 1 2 1 5:4 5 12. Bohemians 4 1 1 2 5:5 4 13. Příbram 4 1 1 2 4:7 4 14. Teplice 4 1 1 2 3:7 4 15. Liberec 4 1 0 3 4:6 3 16. Karviná 4 0 1 3 3:6 1