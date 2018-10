Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté podlehli ve 14. kole extraligy doma Zlínu 1:2 po samostatných nájezdech. Hosté proměnili v rozstřelu všechny čtyři nájezdy, rozdílový si připsal Edgars Kulda. První gól zápasu vstřelil v šesté minutě zlínský obránce Dalibor Řezníček. Oceláři, kterým chyběl nejproduktivnější hráč a kapitán Lukáš Krajíček, vyrovnali ve třetí třetině trefou Ethana Wereka.

Zlín se poučil z minulého utkání v Brně, kde už po sedmi minutách prohrával 0:2, a začal aktivně. Výborným napadáním nabourával rozehrávku soupeře a nutil ho k chybám. Po jedné vstřelil i úvodní gól. Sedláček obral v rohu kluziště Adámka o puk, Poletín ho přistrčil Řezníčkovi, jehož rána z mezikruží skončila v síti.

Třinec poté převzal iniciativu i díky třem přesilovým hrám, které ve zbytku první třetiny odehrál. Obrovskou šanci spálil Hrňa, jenž po Růžičkově přihrávce přestřelil z pravého kruhu prázdnou branku.

V úvodu prostřední části mohl zvýšit Herman, který se šikovně zbavil obránce, ale Hrubce neobelstil. Domácí kontrovali krásným individuálním průnikem Růžičky. Zkušený útočník se nadechl k velkému sólu, z vlastního pásma prokličkoval až před gólmana Sedláčka, ale v zakončení mu zabránil faulem Zbořil. Z následného trestného střílení neuspěl Růžička střelou mezi betony.

Růžička v dalším střídání vypracoval šanci pro Gernáta. Třinecký obránce se ocitl sám před Sedláčkem a neukvapil se, ale už ležícího gólmana nepřekonal. Na druhé straně se vyznamenal i Hrubec, který zneškodnil dvě příležitosti Poletínovi.

Třetí třetina začala stejně jako druhá, Herman zblízka nepřekonal v gólové šanci Hrubce. A tak hosté pykali. Werek obkroužil branku a svým manévrem překvapil Sedláčka, který se nestihl přesunout k levé tyčce a puk prošel pod jeho chrániči. Vedení mohli strhnout na stranu Zlína Herman a Kulda, ale oba od gólu dělily centimetry.

V prodloužení měli větší šance domácí, ale na Sedláčkovi, který kryl v zápase 37 střel, si vylámali zuby Marcinko, Werek i Růžička. Zápas rozuzlily nájezdy, které hráči Zlína chladnokrevně zakončovali, nejčastěji střelou mezi betony. Na góly Kubiše a Honejska ještě odpověděl Bukarts a Růžička, ale po brance Kuldy trefil Ondřej Kovařčík tyč. Vzápětí Hrubce v domácí v brance nahradil Daneček, kterého ale překonal Šlahař.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Odehráli jsme velmi dobrý zápas. Mrzí nás neproměněné tři přesilovky v první třetině, čímž jsme si zápas malinko zkomplikovali. Zlín to po šťastné teči u prvního gólu zavřel a my jsme bušili na bránu. Vybušili jsme jen bod, zklamání je o to větší, ale hráči odvedli maximum. Bojovali až do konce a měli šance překulit zápas na naši stranu."

Robert Svoboda (Zlín): "Byl to strašně těžký zápas a oslabení v první třetině udala ráz utkání. Se štěstím jsme je ubránili. Druhá třetina ještě gradovala, museli jsme si vzít oddechový čas, abychom domácí trošku zastavili. Měli jsme opět spoustu štěstí. Výborně také chytal Sedláček, všichni hráči bojovali a hráli s nasazením. Ve třetí třetině jsme inkasovali, i když jsme měli paradoxně dvě gólovky, kterými jsme mohli zápas úplně obrátit. V nájezdech jsme oproti minulému zápasu byli šťastnější."

HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 48. Werek (D. Musil, Galvinš) - 6. Řezníček (Poletín, P. Sedláček), rozhodující sam. nájezd E. Kulda. Rozhodčí: Hradil, Obadal - V. Hanzlík, Rampír. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 4822.

Třinec: Hrubec - Adámek, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Roth - M. Růžička, Marcinko, Roberts Bukarts - Svačina, Polanský, Adamský - Hrňa, Werek, Dravecký - Cienciala, M. Kovařčík, Chmielewski - O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Gazda, Řezníček, Nosek, Valenta, Zbořil - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, Fryšara, E. Kulda - Popelka, P. Sedláček, Poletín. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.