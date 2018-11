Zlín - Fotbalisté Zlína ve 14. kole první ligy porazili Karvinou 2:1. "Ševci" zasadili soupeři rozhodující úder hned po změně stran dvěma rychlými góly v rozmezí pouhých dvou minut. První branku vstřelil ve 46. minutě Pavel Vyhnal a druhou přidal Libor Holík. Za hosty snížil střídající Petr Galuška. Zlín navázal na minulou výhru nad Spartou a v tabulce se posunul na třetí místo před Ostravu. Naopak Karviná po druhé porážce za sebou klesla na předposlední příčku.

"Věděl jsem, že nás čeká těžké utkání, Karvinou jsem viděl v několika zápasech. Tým je bojovný a pracovitý, nevypustí jediný souboj. Naše vítězství je proto cenné," řekl na tiskové konferenci zlínský trenér Michal Bílek.

Zajímavé momenty z prvního poločasu nabídlo pouze úvodních deset minut, kdy oba týmy naznačily útočné možnosti. V šesté minutě zahrozila Karviná, když po Letičově centru z levé strany Gubovu hlavičku zastavila tyč.

O minutu později se po rohovém kopu odrazil míč k Letičovi, jehož tvrdá rána z hranice vápna jen těsně minula zlínskou branku. V desáté minutě zakončil protiútok domácí Vyhnal střelou z 20 metrů, která orazítkovala tyč.

Po slibném úvodu se Karviná zatáhla na vlastní polovinu a spoléhala na defenzivu. Domácí se snažili projít přes obrannou hráz kombinační hrou, ale do přestávky mezeru v zadních řadách soupeře nenašli.

"V prvním poločase jsme měli sice tlak, dobře drželi míč, ale nemohli jsme se dostat do šancí. O poločase jsme si řekli, že je potřeba hrát trpělivě a spoléhat více na kolmé přihrávky," uvedl Bílek.

Zlín pak udeřil hned po změně stran. Ve 46. minutě unikl po levé straně Bartošák a po jeho přesném centru Vyhnal hlavou otevřel skóre. V lize skóroval poprvé od února 2012.

Karviná se ještě ani nestačila ze šoku probrat a inkasovala podruhé. Po nedorozumění zadáků unikl Libor Holík, který přízemní střelou o pouhé dvě minuty později zvýšil zlínský náskok. Připsal si druhý ligový gól v kariéře. První zaznamenal vloni v květnu ještě v dresu Karviné proti Spartě.

"Dostal jsem fantastickou přihrávku. Soupeř se soustředil na bránění Beauguela. Měl jsem prostor k úniku, moji střelu ještě tečoval obránce. Jsem rád, že se mi podařilo vstřelit ve zlínském týmu konečně gól," řekl Holík.

"Ve druhém poločase jsme začali úplně špatně. Triviální chybou, která se nevidí ani na nižších úrovních, jsme dostali branku. Velice rychle jsme následně inkasovali druhý gól, přičítám to nekoncentrovanosti," uvedl karvinský kouč Roman Nádvorník.

Hosté pak otevřeli hru a často také hrozili rychlými protiútoky. Jeden z nich v 74. minutě využil po úniku z pravé strany Galuška, jenž přízemní střelou překonal brankáře Dostála.

Také on se v nejvyšší soutěži trefil teprve podruhé. "Dostal jsem výborný balon po jednom dotyku do běhu. Potom už to bylo jeden na jednoho. Zakončil jsem akci bodlem, taková klasika," řekl Galuška.

Aktivně hrající Karvinou kontaktní gól nabudil ke zvýšení tlaku, Zlín už ale těsnou výhru ubránil. "Po druhém inkasovaném gólu jsme začali více běhat a napadat soupeře. Dostali jsme se i do šancí, jenže jsme dvakrát netrefili ve vyložené příležitosti branku. Poslední půlhodina zápasu je jediné, za co mohu mužstvo pochválit, což je ale málo," řekl Nádvorník.

"Zápas jsme si prohráli sami vlastní nekoncentrovaností, dostali jsme rychle dva góly. Udělali jsme hrubé individuální chyby, které soupeř potrestal. I když se nám podařilo snížit, tak už to na zvrat nestačilo," dodal stoper Karviné Marek Janečka.

Fastav Zlín - MFK Karviná 2:1 (0:0)

Branky: 46. Vyhnal, 48. Libor Holík - 74. Galuška. Rozhodčí: Pechanec - Hájek, Ratajová. ŽK: Dostál - Dramé. Diváci: 3372.

Zlín: Dostál - Bačo, Hnaníček, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík (66. Lukáš Holík), Jiráček (90. Hronek), Bartošák - Vyhnal (80. Železník), Beauguel. Trenér: Bílek.

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Dramé - Lingr (89. Piroch), Budínský (60. Galuška), Letič (74. Ramírez) - Guba. Trenér: Nádvorník.