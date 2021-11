Zlín dvakrát dotáhl ztrátu a s Ostravou remizoval 2:2

Zlín - Fotbalisté Zlína remizovali v 16. kole první ligy s Ostravou 2:2. Na branku hostujícího Ladislava Almásiho z 16. minuty odpověděl za dvě minuty domácí David Tkáč. V 52. minutě poslal Baník z penalty znovu do vedení střídající Dyjan Carlos de Azevedo, ale v 86. minutě vyrovnal Václav Procházka. Slezané v lize popáté za sebou bodovali a upevnili si páté místo v tabulce. Zlín neprohrál počtvrté z posledních pěti kol a je dvanáctý.

Úvod utkání měl oboustranně svižné tempo. Nejprve v šesté minutě musel domácí brankář Rakovan vynaložit všechny síly na to, aby vytáhl nad břevno hlavičku Almásiho. Pak se do ofenzivy tlačili "Ševci" a během pěti minut si vytvořili tři vyložené šance. Nejprve před Poznarem zasáhl Juroška a pak Budinský zlikvidoval střely Čanturišviliho i Condeho.

Do vedení šel v 16. minutě Baník. Almási skóroval nehlídán po rohovém kopu Potočného a připsal si šestou branku v ligové sezoně. Hosté se ale neradovali dlouho, po Cedidlově asistenci se hned za dvě minuty prosadil pátým gólem v ročníku nejvyšší soutěže Tkáč.

Ofenzivní partie s řadou pěkných momentů pokračovala i v dalším průběhu. Na jedné straně pálili těsně nad hostující Potočný a Sor, na druhé byl nejaktivnější Dramé, jehož pokusy musel zlikvidovat Budinský, stejně jako ránu Čanturišviliho v závěru půle. Zlín svoji převahu nakonec do pauzy přetavil v gól, když v nastaveném čase "vystřihl" povedené nůžky Vraštil, ale sudí Franěk branku po konzultaci s videorozhodčím pro ofsajd neuznal.

Videorozhodčí vstoupil do hry i krátce po přestávce. Kontakt Cedidly s Klímou nejprve Franěk přešel, ale po přezkoumání situace u obrazovky nařídil pokutový kop, který v 52. minutě "panenkovským" dloubákem proměnil střídající Brazilec De Azevedo.

Zlín bojoval o vyrovnání ze všech sil. Opět si vytvořil územní převahu, ale už ne tolik příležitostí. Tvrdou střelou se neprosadili Dramé a Hrubý, ovšem Baník se nakonec neubránil drtivému tlaku v samotném závěru. Po rohovém kopu v 86. minutě urval bod pro domácí stoper Procházka, který skóroval proti svému bývalému klubu. Strhnout výhru na stranu bojovného Zlína mohl ještě Poznar, ale mířil těsně vedle.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Z naší strany to byl nejlepší výkon v sezoně. Předčili jsme Baník ve všech aspektech kromě střílení branek, udrželi jsme vysoké tempo během celého zápasu. Hráčům mohu vytknout jen neproměňování střeleckých příležitostí, jinak nic. Byl to diametrálně rozdílný zápas oproti tomu, co jsme hráli na Baníku. Plnili jsme úkoly jak v obranné, tak i útočné fázi. Hráči si na sebe upletli bič, tohle je cesta. Klíčové situace, které rozhodoval VAR (videorozhodčí), jsem pořádně neviděl. Moje názory podle praxe bývají mnohdy odlišné, ale já to musím respektovat. Nyní ve mně převažuje radost z výkonu. Je na nás, abychom to opakovali a ustálili to na této úrovni. Nemám ale radost z toho, že jsme nezískali tři body."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Náš výkon v tomto utkání nebyl ideální, nehodnotí se mi to příliš dobře. Zlín začal napadat a presovat, sami jsme se dostávali pod tlak. Měli jsme málo nebezpečných situací, z nichž bychom mohli skórovat. Střídání v poločase mělo přinést tlak, ale nedařilo se to. Dali jsme gól z penalty, jinak nám chyběl pohyb i důraz v osobních soubojích. Byli jsme pod tlakem, ale i pod ním a na těžkém terénu jsme to měli zvládnout a odvézt si tři body. Zbytečně jsme v závěru připustili roh domácích, měli jsme to uhrát na druhé straně hřiště."