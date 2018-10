Zlín - Hokejisté Zlína podlehli v 7. extraligovém kole Plzni 3:5 a po úvodní výhře nad Třincem doma potřetí za sebou nebodovali. Indiáni naproti tomu v arénách soupeřů potřetí v řadě uspěli a bodovali popáté za sebou. Tři body za dva góly a asistenci si v jejich dresu připsal útočník Milan Gulaš.

Duel měl slavnostní úvod. Dlouholetý hráč a později funkcionář a generální manažer zlínského klubu Bohumil Kožela byl uveden do síně slávy zlínského hokeje a jeho dres s číslem 9 byl vyvěšen pod strop Zimního stadionu Luďka Čajky.

Úvod samotného utkání moc pohledného hokeje nenabídl. Změnit to mohli domácí v deváté minutě po faulu Nedorosta, jenže Werbikovu ránu Frodl vytěsnil. V polovině třetiny se zrodily zajímavé možnosti na obou stranách. Nepřišel si na něho ani zcela osamocený Popelka.

Naopak na začátku 12. minuty podnikli úspěšný útok hosté: Preisinger vzal přečíslení na sebe a kličkou a zakončením mezi betony Sedláčka poslal svůj tým do vedení. Na 2:0 pro Plzeň mohl zvýšit Nedorost, v obrovské šanci jej ale vychytal domácí gólman.

A tak udeřil Zlín, a to rovnou dvakrát. Nejdříve byl v 17. minutě nejaktivnější v brankovišti Herman, který hned při svém prvním startu po zranění vyrovnal. Přesně za minutu už Berani vedli. Fořtovi sice rána vůbec nesedla, o to překvapivější však měla parametry - 2:1.

Zlínští mohli zvýšit hned po pauze, kdy dohrávali většinu druhé početní výhodu, ale neuspěli. Trest Indiánů přišel ve 28. minutě. Na kruhu si připravil puk na střelu Vráblík, ta se zastavila až v síti. Vedení zpět mohli dát Beranům Poletín či kapitán Žižka, radoval se ale opět soupeř.

Při vyloučení domácího Kuldy 12 sekund před pauzou se zdálo, že si Plzeň přenese početní výhodu do třetí třetiny, opak byl ale pravdou. Gulaš v poslední možné chvíli vypálil z podobné pozice jako Vráblík a sudí u videa potvrdil, že docílil gólu ještě před vypršením hrací doby.

Jak skončila druhá třetina, začala i ta třetí. Hosté vyhráli souboj v rohu a Gulaš našel před brankou zcela osamoceného Nedorosta, který zvýšil na 4:2. Snížení měl na hokejce Herman, když už překonal Frodla, na hranici brankové čáry ho ale zaskočil Preisinger. A podle videa vše stihl včas.

V polovině třetí části přidal svou druhou trefu v utkání Fořt, na více už se ale Zlínští nezmohli. Za stavu 3:4 hodně otevřeli hru, díky čemuž měli hosté až příliš šancí. Definitivní pojistku přidal ale až v čase 59:57 při hře Zlína bez gólmana Gulaš.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Začali jsme dobře, nenechali jsme se srazit inkasovaným gólem a otočili jsme výsledek. První třetinu jsme zvládli větší bojovností a snahou. Plzeň ale od druhé části zlepšila pohyb. Největší chyba byla inkasovat gól v patnácté vteřině třetí třetině. Vyhecujete se na závěr a pak borci udělají dvě hrubky za sebou. Za stavu 2:4 jsme pak šli už hodně výkonnostně dolů. Bylo strašně těžké to dotáhnout. Hráli jsme dobře, ale máme nula bodů. Musíme dál pokračovat a věřit, že to zlomíme. Byla by blbé teď házet flintu do žita. S Plzní jsme také hráli vyrovnaný zápas, takže se těšíme na Spartu."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Zápas měl několik fází. Začali jsme dobře, dali jsme gól. Kolem desáté minuty jsme přestali hrát, udělali jsme dvě chyby a soupeř se ujal vedení. O přestávce jsme si řekli, co je třeba změnit a hráči to pochopili. Další fáze byla, když jsme vyrovnali na 2:2 a poté šli do vedení na 3:2 v poslední desetině vteřiny. Z našeho pohledu byl tento gól důležitý, byla to psychická úleva do třetí třetiny. Když vedete, máte sebevědomí. Výborně se nám povedl i vstup do třetí třetiny a nesmíme zapomenout na Míru Preisingera, který nás ve třetí třetině na brankovišti zachránil před dalším inkasovaným gólem. Dokázali jsme zápas zvládnout, přestože jsme udělali hodně chyb. Věděli jsme, že Zlín bude tlačit a šlapat. Nebylo to nic jednoduchého. Nechci říct, že jsme si to pohlídali, ale jsme rádi za tři body."

PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 17. Herman (Žižka), 18. Fořt (Kubiš), 50. Fořt (Freibergs, Herman) - 12. Preisinger (Kratěna), 28. Vráblík (Kodýtek, Eberle), 40. Gulaš (Kaňák), 41. Nedorost (Gulaš, Kracík), 60. Gulaš (Kaňák). Rozhodčí: M. Sýkora, Šír - Hlavatý, O. Polák. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 3181.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Nosek, Žižka, Valenta, Řezníček, Gazda - E. Kulda, Fořt, Kubiš - J. Ondráček, Herman, Šlahař - Karafiát, Fryšara, Poletín - Popelka, P. Sedláček, Werbik. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Plzeň: D. Frodl - Jones, J. Kindl, Kaňák, Allen, Čerešňák, Půlpán, Vráblík - Gulaš, Nedorost, Kantner - Indrák, Preisinger, Kratěna - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.