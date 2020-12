Zlín díky druhé třetině udolal Vítkovice 2:1

Zlín - Hokejisté Zlína porazili v utkání 23. extraligového kola Vítkovice 2:1 a zabodovali tak naplno po předchozích dvou porážkách v základní době. Berani dali oba góly ve druhé třetině, hosté snížili až v závěru a připsali si třetí prohru za sebou. Vítězný gól dal při přesilovce útočník Pavel Kubiš.

Zlínští ve výročních dresech oslavujících třicet let od vzniku berana, který je i nyní v jejich logu, vstoupili do utkání smolně. Hned v prvním střídání se zranil elitní obránce Nosek a ze hry odstoupil.

Defenziva domácích jakoby zaskočena touto ztrátou udělala v úvodní třetině mnoho chyb. Bezbrankový stav držel brankář Kašík, jehož duel zastihl v dobré formě. Zblízka na něj nevyzrál Werbik, později nájezdem z boku ani Mallet. Za Zlín měl možnost Köhler, proti jeho prudké střele ale strážce hostující branky Svoboda včas vytrčil beton.

Do prostředního dějství vstupovali Ostravané s výhodou jednoho muže v poli, ale rozbor svého soupeře z jeho minulého utkání nejspíše neudělali poctivě. Stejně jako v neděli proti Karovým Varům získal Köhler v oslabení puk, pláchl obraně a se štěstím o Svobodův beton poslal Berany do vedení. V tu dobu přitom uběhlo ze druhé části pouhých 29 sekund.

Opatrný hokej čas od času oživilo nějaké vyloučení, popřípadě potyčka mezi Honejskem a Schleissem. Až ve 38. minutě opět udeřili domácí. Při vyloučení Černého tečoval nahození Řezníčka mimo dosah vítkovického brankáře Kubiš - 2:0.

Výkon hostí ve třetí třetině však nebyl takový, aby si ze Zlína odvezli nějaký bod. Při čtyřminutovém oslabení se obrana Beranů možná ani nezapotila, přehazování puku mezi oběma týmy nakonec poklidně směřovalo k výhře domácích. Vítkovičtí sice ještě snížili po dorážce Malleta v 56. minutě, víc už ale nestihli.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Hodnotí se to dobře, porazili jsme silného soupeře. Po nešťastné porážce z minulého zápasu jsme navázali na ten způsob hry, dnes za to hráči byli odměněni vítězstvím. Škoda té branky po standardce, vytvořila se v nás obava, abychom to zvládli, ale povedlo se a jsme za to rádi. David Nosek byl na vyšetření, teď už i za námi v kabině, nejedná se o nic vážnějšího."

Darek Stránský (Vítkovice): "V první třetině jsme byli pohyblivější, měli jsme mírný tlak, tím ale výčet pozitiv končí. Dnes jednoznačně rozhodla naše neproduktivita, bylo to žalostné. Měli jsme jen nějaké pološance, chyběl nám důraz do branky, nějaká ta dravost. Dorážky, teče... Vše jsme korunovali našimi neproduktivními přesilovými hrami."

PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Köhler, 38. Kubiš (Řezníček, Herman) - 56. Mallet (Dočekal, Werbik). Rozhodčí: Kika, Micka - Lederer, Hlavatý. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Kašík - D. Nosek, Řezníček, Ferenc, Suhrada, Gazda, M. Novotný, Dluhoš - Karafiát, Herman, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Dobiáš, P. Sedláček, Kubiš - Ondráček, Poletín, Václavek. Trenér: Robert Svoboda.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, R. Černý, P. Trška, Koch - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - Dej, Marosz, Ryšavý - Šišovský, J. Mikyska, Dočekal - Mallet, Werbik, Lednický. Trenér: Trličík.