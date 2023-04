Zlín deklasoval oslabené Budějovice 5:1 a opustil poslední místo

Zlín - Fotbalisté Zlína zvítězili ve 25. kole první ligy nad Českými Budějovicemi 5:1 a připsali si nejvýraznější vítězství v samostatné nejvyšší soutěži. "Ševci" opustili poslední místo tabulky, k první ligové výhře po pěti zápasech jim výrazně pomohlo vyloučení hostujícího Lukáše Havla už po 57 sekundách hry. Dlouhou přesilovku pak zužitkovali Libor Kozák a Filip Balaj góly z první půle, na které navázali po změně stran Vukadin Vukadinovič, Joss Didba a Nedeljko Kovinič. Další střídající hráč Tomáš Zajíc snížil na průběžných 1:3.

Zlín je v neúplné tabulce čtrnáctý, ale patnácté Pardubice i šestnácté Teplice mají nedělní zápas k dobru. Jihočeši, kteří prohráli šest z posledních sedmi venkovních duelů, klesli na 11. pozici.

Chod zápasu výrazně ovlivnila první minuta. Po dlouhém pasu z hloubi pole postupoval Vukadinovič sám na Šípoše, těsně před šestnáctkou jej poslal k zemi Havel a po červené kartě tak pro něj skončil jubilejní stý ligový zápas už po 57 sekundách.

Nejrychlejší vyloučení v historii samostatné české ligy to ale nebylo. Českobudějovický útočník Tomáš Stráský v roce 2010 jako střídající hráč skončil v utkání s Ústím nad Labem už po 19 sekundách od svého příchodu na trávník. Jen o vteřinu déle pobyl na hřišti v základní sestavě pražské Dukly Jan Vorel v březnu 2013 v duelu s Plzní.

Zlín se tak mohl v početní převaze lépe nadechnout k náporu a do rozhozeného soupeře se opřel. Dvakrát tvrdě střílel Čanturišvili, do vápna létaly centry na dva vysoké zlínské útočníky a ve 26. minutě se jeden z nich ujal. Cedidla našel volného Kozáka, který svým pátým gólem v ligové sezoně otevřel skóre.

Hosté měli jediný náznak šance po akci Potočného, který se ale k důraznému zakončení nedostal. V závěru poločasu domácí vedení navýšili, když se po přihrávce Simerského střelou k tyči prosadil Balaj.

"Ševci" pokračovali v náporu i po přestávce, v 56. minutě se prosadil Vukadinovič, který dorazil střelu Balaje. Tříbrankový rozdíl výrazně ovlivnil další průběh duelu, jenž se hrál plně pod kontrolou zlínských hráčů. Dramé a Slončík zahodili vyložené šance.

Hosté se korekce stavu dočkali v 78. minutě, kdy okénko ve zlínské obraně potrestal Zajíc, domácí ale žádné drama nepřipustili a výhru potvrdili dalšími trefami Didiba a Kovinič. Zlín tak bodoval s Jihočechy pošesté za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Zápas hodně ovlivnila první minuta, my jsme to poznali v předchozích kolech na opačné straně, jaké je to hrát v deseti. Nám to pomohlo, mohli jsme lépe kombinovat a využívat prostor po stranách.Výsledek je pro nás hodně povzbudivý, chci za něj pochválit celé mužstvo. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsme nebyli účelnější, šancí jsme měli spoustu. Ale buďme rádi, že jsme to zvládli takto. Vyšla nám sázka na dva útočné vysoké hroty, oba se prosadili i gólově. Vítězství je to hodně cenné, propast na posledním místě se nezvětšila."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Když dostanete v první minutě červenou kartu, tak je to zásadní ovlivnění zápasu. Havel měl Vukadinoviče nechat jít, raději jsme měli prohrávat, než hrát celý zápas v deseti. Připravovali jsme se na rychlostní typy zlínských hráčů, ale v deseti lidech je neubráníte, to prostě nejde. V oslabení vydržíte v nějakém bloku tak dvacet minut. Definitivně rozhodl druhý gól před přestávkou. V kabině jsme se snažili kluky motivovat, ale Zlín přidal další góly a vyhrál zaslouženě. Svoji situaci máme stále ve svých rukou, čeká nás důležitý zápas s Teplicemi, obavy o tým nemám."

Trinity Zlín - Dynamo České Budějovice 5:1 (2:0)

Branky: 26. Kozák, 44. Balaj, 56. Vukadinovič, 82. Didiba, 90.+2. Kovinič - 78. Zajíc. Rozhodčí: Nehasil - Šimáček, L. Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Slončík (Zlín). ČK: 1. Havel (Č. Budějovice). Diváci: 1729.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Čanturišvili - Vukadinovič (87. Fantiš), Hlinka, Didiba (87. Tkáč), Dramé (87. J. Hellebrand) - Balaj (67. Slončík), Kozák (67. Kovinič). Trenér: Vrba.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký (71. Grič), Havel, Králik, Skovajsa (46. Sluka) - P. Hellebrand, Hora, Čermák (80. Penner), Čavoš (4. Broukal) - Škoda (71. Zajíc), Potočný. Trenér: Nikl.