Zlín chce atakovat prostřední nadstavbovou skupinu

Zlín - Zlínští fotbalisté vstupují do nové prvoligové sezony s cílem atakovat střed tabulky a nadstavbovou skupinu o umístění pro sedmý až desátý tým základní části. V minulém ročníku "Ševcům" o kousek unikla a museli hrát skupinu o záchranu. Klub nese nový název Trinity, který po 11 letech vystřídal Fastav.

Vedle nového titulárního partnera získali Zlínští i podporu sázkové kanceláře Tipsport. "Klub je nyní v ekonomiky dobré kondici, máme nové ambiciózní partnery a ambiciózní musíme být i na hřišti. Rádi bychom v závěru soutěže hráli ve skupině o umístění a vyhnuli se tak skupině o záchranu," řekl na tiskové konferenci generální manažer Zdeněk Grygera.

Tým se zásadně nezměnil. Oficiálně se na post trenéra posunul Jan Jelínek. který mužstvo už vedl, ale při zápasech byl veden jako asistent. Podle nových regulí LFA už může být uváděn jako hlavní trenér, neboť studuje profesionální licenci.

Největší ztrátou ve zlínském kádru je odchod záložníka Cheicka Oumara Condeho do FC Curych. "Z toho je vidět, že i z malého města může jít hráč za velkým fotbalem. Naše mladé hráče by to mělo motivovat," uvedl Grygera, který jako fotbalista působil v Juventusu Turín či Ajaxu Amsterodam.

Zatímco v defenzivě našel Zlín za Condeho náhradu v osobě opavského Josse Didiby, problémy se mu hromadí v útoku. Ze sestavy na minimálně měsíc vypadl zkušený Antonín Fantiš, neboť měl dopravní nehodu a je po operaci ramene. "Útočnou jedničku nemáme, ale to by platilo i v případě, kdyby byl Fantiš zdravý," řekl Jelínek.

Do ofenzivy v létě Zlín angažoval ghanského záložníka Johnsona Owusua a černohorského útočníka Nedjeljka Koviniče. "Mají ale tréninkové manko a na začátek sezony nejsou připraveni," řekl Grygera. I z toho důvodu Zlín získal na půlroční hostování útočníka Jana Silného z Jablonce. "Pochází z regionu, zná to tu velmi dobře a může nám hodně pomoct," věří Jelínek.

Tým absolvoval soustředění ve Velkých Karlovicích a během léta sehrál sedm přípravných utkání s bilancí čtyř výher, dvou remíz a jedné porážky. Zlínští dali 11 branek, na nichž se podílelo devět střelců. "Je dobré, že nemusíme spoléhat pouze na jednoho koncového hráče, ale góly lze rozložit na více fotbalistů," uvedl Jelínek.

"Ševci" zahájí ligovou sezonu sobotním domácím zápasem s Mladou Boleslaví, pak je čeká venku Slavia a Baník Ostrava. "Je to drsný los, ale fotbal je drsný sport," dodal Jelínek.