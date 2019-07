Zlín by pod trenérem Csaplárem rád hrál ve skupině o titul

Zlín - Fotbalisté Zlína, kterým v uplynulé sezoně postup do první šestky unikl, by v nadcházejícím ligovém ročníku rádi zaútočili na účast ve skupině o titul. Na tiskové konferenci před začátkem soutěže to dnes prohlásil nový trenér Josef Csaplár.

"Nechci být alibista, ale naším cílem je hrát v první šestce," řekl kouč, jež se poprvé v kariéře upsal týmu z Moravy. "Je to dvacátý trenér za dvacet let mého působení jako majitele klubu," uvedl zlínský šéf Zdeněk Červenka.

Csaplár vystřídal odvolaného Romana Pivarníka, za kterého v závěru jara zaskočil Jan Kameník. "Pan Csaplár má sice atypické názory, ale my jsme se shodli v mnoha postojích na fotbal i život," zdůvodnil Červenka volbu nového kouče.

Csaplár si jako jeden z prvních a hlavních cílů vytkl poznání mužstva. "Zatím jsem znal jen Jiráčka, Maška a Fantiše, ostatní ne. Ale musím říct, že tady jsou vesměs pracovití kluci, některé musím dokonce krotit, aby se spíše léčili než trénovali," řekl trenér s odkazem na některé nedoléčené hráče.

Z kádru odešlo pět hráčů a pět jich přišlo. Poslední akvizicí ve zlínském dresu je stoper Oleksandr Azackij, který přichází na hostování z Baníku Ostrava. Dalšími nováčky jsou Jakub Janetzký, Lukáš Vraštil, Dominik Mašek a Antonín Fantiš. Jarní hostování Tomáše POznara z Plzně se změnilo v přestup.

Na poslední chvíli zmizel ze Zlína lotyšský útočník Dávis Ikaunieks. "Oženil se a chtěl zůstat doma," tlumočil Červenka hráčův důvod odmítnutí zlínského angažmá. Zraněný je Lukáš Železník, na odchodu jsou útočníci Alexander Jakubov a Pavel Vyhnal. Kádr opustili i Zoran Gajič, Libor Holík a Petr Hronek.

Novinkou je povýšení dosavadního sportovního ředitele Zdeňka Grygery do role generálního manažera. "Chci se pomalu stáhnout do pozadí a rád bych ještě přivedl i nějakého investora, Zdeněk přebírá některé mé pravomoci," uvedl majitel klubu.

Zlín vstoupí do sezony v pondělí utkáním s mistrovskou Slavií, kterou na sklonku minulého ligového ročníku doma porazil 1:0. "Neumím říct, zda je Slavia letos silnější, nemohu to zatím posoudit," odmítl Csaplár předjímat před svojí zlínskou premiérou s nejsilnější možným soupeřem.