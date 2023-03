Zlín a Vsetín jsou výhru od postupu do finále první ligy

Semifinále play off první hokejové ligy - 4. zápas: Zlín - Třebíč, 23. března 2023, Zlín. Zleva David Tureček z Třebíče a Tomáš Pospíšil ze Zlína.

Semifinále play off první hokejové ligy - 4. zápas: Zlín - Třebíč, 23. března 2023, Zlín. Zleva David Tureček z Třebíče a Tomáš Pospíšil ze Zlína. ČTK/Glück Dalibor

Praha - Hokejisty Zlína a Vsetína dělí jediná výhra od postupu do finále play off první ligy, po čtvrtých semifinálových zápasech vedou 3:1. Zlínští Berani, kteří bojují o návrat do extraligy, zdolali doma vítěze základní části Třebíč 3:2 po samostatných nájezdech. Loňský finalista druhé nejvyšší soutěže Vsetín vyhrál v Prostějově 3:2. Páté zápasy sérií na čtyři vítězné se hrají v sobotu v Třebíči a ve Vsetíně.

Zlín v úvodu nevyužil 47 sekund trvající přesilovou hru pěti proti třem a v 15. minutě se při vyloučení Denise Kindla prosadili v početní výhodě naopak hosté. Obránce Antonín Bořuta nabil na levý kruh Ladislavu Bittnerovi.

Berani se dočkali vyrovnání v polovině třetí třetiny, kdy překonal Pavla Jekela z levého kruhu Denis Kindl a v osmém utkání v play off přidal k osmi asistencím první branku.

V čase 52:20 opět vedla Horácká Slavia. Obranu domácích přečíslili Jakub Malý s Radimem Ferdou, který překonal Daniela Hufa. Berani si vynutili prodloužení 101 sekund před koncem třetí části, kdy se trefil od modré čáry Jakub Husa.

V 71. minutě si po zakončení Zdeňka Sedláka sudí u videa prověřili, že se puk nedostal za brankovou čáru. Nakonec si připsal Sedlák rozhodující branku, protože se až v páté sérii jako jediný prosadil.

Vsetín zareagoval na středeční první porážku v sérii 2:3. Skóre otevřel 64 sekund před koncem první třetiny Pavel Klhůfek, který překonal Jaroslava Pavelku blafákem do bekhendu. Ve 24. minutě Jestřábi odpověděli při vyloučení Pavla Jenyše, kdy se z prostoru za pravým kruhem trefil obránce Robin Staněk.

Po 69 sekundách třetí části vrátil Valachům vedení Miroslav Holec poté, co obránce Daniel Malák přišel za brankou o puk. Ve 45. minutě přistrčil Peter Lichanec puk mezi kruhy Pavlu Jenyšovi, který zvýšil na 3:1. V čase 54:34 jen zkorigoval výsledek v početní výhodě David Ostřížek.

Semifinále play off první hokejové Chance ligy - 4. zápasy: Prostějov - Vsetín 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) Branky: 24. Staněk, 55. Ostřížek - 19. Klhůfek, 42. Holec, 45. Jenyš. Rozhodčí: Bejček, Kostourek - Jindra, J. Dědek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 3365. Stav série: 1:3. Zlín - Třebíč 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0) Branky: 50. D. Kindl, 59. Husa, rozhodující sam. nájezd Z. Sedlák - 15. Bittner, 53. Ferda. Rozhodčí: Petružálek, Otáhal - Kotlík, Hucl. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 4913. Stav série: 3:1. Další program semifinále: Sobota 25. března - 5. zápasy: 17:00 Vsetín - Prostějov, 17:30 Třebíč - Zlín.