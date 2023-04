Zlevněné jízdné pro studenty a seniory vyšlo stát loni přes 4,8 miliardy Kč

Praha - Zlevněné jízdné pro studenty a seniory vyšlo státní kasu za loňský rok přes 4,8 miliardy korun. Největší část dostaly České dráhy. Ministerstvo dopravy vyplatilo dopravcům proti roku 2021 o miliardu víc, fungování dopravy ale v předchozím roce ovlivňovala covidová opatření. Na dotaz ČTK to dnes uvedl tiskový mluvčí ministerstva Filip Medelský.

Po loňském snížení slevy ze 75 procent na 50 podle něj úřad očekával úsporu zhruba třetiny výdajů za slevy. Výše slevy se ale loni změnila až 1. dubna, takže úspora se do celkového výsledku nepromítla v plné výši, řekl. V porovnání se srovnatelným rokem 2019 podle Medelského výše kompenzací klesla o 16 procent.

"Podstatně větší vliv tohoto snížení slevy očekáváme v letošním roce," uvedl Medelský. Nevyplnily se přitom podle něj obavy odpůrců snížení slev, že bude o využívání slev menší zájem. "Nezaznamenali jsme pokles zájmu o využití slev, který by značil odchod cestujících z veřejné dopravy, po snížení slevy ze 75 na 50 procent pro hlavní skupiny cestujících se slevou – tedy děti, žáky, studenty a seniory," řekl.

Nejvíce ze všech dopravců, téměř dvě miliardy korun, dostaly České dráhy. Následoval RegioJet, který získal zhruba 390 milionů. Za ním autobusová středočeská doprava Arriva obdržela přibližně 180 milionů.

Vláda bude možná v souvislosti se snahou o snižování deficitu státního rozpočtu jednat o dalších změnách slev na jízdném pro studenty a důchodce. V závěru loňského roku jí snížení těchto slev doporučila Národní ekonomická rada vlády (NERV). Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl, že chce slevy ponechat na stávající úrovni, která zajišťuje studentům do 26 let a seniorům starším 65 let slevy na jízdném ve výši 50 procent. "Ministr dopravy chce nyní nechat delší čas na vyhodnocení loni provedené změny," dodal Medelský.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které jezdí i za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.