Zlatý Staněk po covidovém ceremoniálu cítil radost i hořkost

Toruň (Polsko) - Další podivný medailový ceremoniál zažil koulař Tomáš Staněk. Novopečený halový mistr Evropy si kvůli opatřením proti koronaviru musel zlatou medaili na krk pověsit sám a viděl jen digitální vlajku. Vedle radosti z životního úspěchu cítil i hořkost.

Před dvěma lety v Glasgow koulaři dostávali medaile na chodbě u východu z haly v sousedství automatů na občerstvení a reklamních stánků. Tam pořadatelé umístili stupně vítězů, než je po kritice vrátili pro všechna vyhlášení do haly.

I tentokrát měl ceremoniál k normálu daleko. "V zákulisí jsme medaili museli nasadit sami," uvedl Staněk. Epidemiologickou situaci chápe, ale v Toruni jsou všichni aktéři stejně jako na jiných velkých sportovních akcích často testovaní a žijí v bublině. "Kdyby mi někdo klidně v nějaké plynové masce, v rukavicích, ve skafandru předal medaili a mělo to nějaký punc a glanc té slavnostní chvíle, asi by to nebylo takový trošku zklamání. Nicméně tu medaile mám a to je to, proč jsme sem přijeli," prohlásil v nahrávce zprostředkované svazem.

Těšil se, že vlajku uvidí jinak než v digitální podobě. "Ještě jsme na ty vlajky jsme skoro neviděli, protože obrazovka byla otočená na druhou stranu," popisoval Staněk České televizi.

Prožíval proto rozporuplné pocity. "Radost rozhodně mám. Ale byla tam i taková ta hořkost. Když jsem byl v Glasgow a předávali nám medaile u záchodků, tak jsem si říkal, že už nic horšího přijít nemůže. A je to tady," poznamenal.

Devětadvacetiletý svěřenec Petra Stehlíka si může spravit chuť dalším úspěchem. "Trenér říkal, že si to budu muset vylepšit. Až nebude taková situace tak vyhrát ještě něco," doplnil s úsměvem.

Další halové mistrovství Evropy v atletice se uskuteční za dva roky v Istanbulu. Na příští rok je do Mnichova naplánován kontinentální šampionát pod širým nebem.