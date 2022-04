Zlatý Ámos: Učitel musí umět žáky nadchnout i je respektovat

Praha - Nadšení pro výuku a respekt k žákům, to jsou podle držitele titulu Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele Marka Valáška dva předpoklady pro správného pedagoga. Jako učitel matematiky uvítal, že se zrušila povinná maturita z tohoto předmětu. Matematika je podle něj sice důležitá pro život, ale neměla by se žákům nutit. Za důležité považuje jim spíše vysvětlovat, jak mohou tuto vědu využít. Přínosem by podle něj bylo, kdyby se mohla vyučovat standardně v menších skupinách podle schopností dětí, podobně jako cizí jazyky. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

Valášek vyhrál soutěž Zlatý Ámos minulý pátek. Kromě hlavní ceny získal i titul Ámos sympaťák a Ámos ČT. Učí v Praze v Anglicko-českém gymnáziu Amazon. Známý je i jako zakladatel portálů Mathematicator a LearnTube.cz. Zaměřuje se na přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední i vysoké školy a maturity.

Správný učitel by podle něj měl umět věci dobře vysvětlovat a být nadšený. Zároveň by podle něj měl mít také respekt k tomu, když někoho daný předmět nebaví. "Máme dva úkoly. Za prvé nadchnout koho můžeme. A za druhé nezadupat ty, kteří k tomu vztah nenajdou,“ řekl. Někteří vyučující si to podle něj moc neuvědomují nebo jsou frustrovaní z neúspěchu svých snah, a pak žáky od učení ještě více odradí. Sám se snaží být jiný. I když by jako matematik našel uplatnění i jinde, učení ho "strašně baví", řekl.

Kvalitní výuka podle něj stojí a padá s pedagogem ve třídě. Učitelé si podle něj často výuku sami komplikují tím, že se snaží učit vše příliš do detailu. "Pak se ale musí ve výuce hodně spěchat, nestíhá se procvičovat, není čas na propojování souvislostí a děti v učivu nevidí smysl," uvedl. Za přínosné považuje spíš třeba propojování různých předmětů a oborů ve výuce. Žáci se podle něj často ptají, kde matematiku využijí. Řada učitelů na to ale neumí odpovědět, podotkl. Od samotné modernizace učebních plánů, kterou pro příští roky připravuje ministerstvo školství, si proto velkou změnu ve školách neslibuje.

K jednotným přijímacím zkouškám, které někteří odborníci na vzdělávání kritizují, zásadní výhrady nemá. Poukázal na to, že stát platí vzdělávací proces, a má proto právo kontrolovat jeho výsledky. To, že zkoušky mají vliv na podobu výuky ve školách, považuje za přirozené. "Pokud se testy budou dělat tak, aby při nich žáci museli více přemýšlet, vytvoří to větší tlak na vyučující, aby je ty dovednosti učili," řekl.

Uvítal, že bývalý ministr školství Robert Plaga (za ANO) prosadil zrušení povinné maturity z matematiky. Zkouška pro všechny by podle Valáška musela být velice snadná, aby se zabránilo velké neúspěšnosti. Už nyní je podle něj úroveň státní maturity z matematiky poměrně nízká. Poukázal na to, že se k ní přitom v minulých letech hlásila jen pětina maturantů a asi pětina z nich ji nesložila. K větší motivaci žáků je podle něj potřeba jim lépe vysvětlovat, k čemu mohou matematiku potřebovat. Výuka by podle něj byla efektivnější při rozdělování žáků do menších skupin podle úrovně jejich dovedností.