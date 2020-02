Zlatou pecku pro nejlepšího herce v reklamě získal Josef Polášek

Praha - Ocenění Zlatá pecka pro nejlepšího herce v reklamě letos získal Josef Polášek za účinkování ve spotu Kofoly s divočákem. Diváci ocenili nejen aktéra, ale také režiséra tohoto ikonického spotu Tomáše Krejčího spolu s týmem autorů z Kofoly. V pětici nejúspěšnějších skončili za Poláškem opět herci Tomáš Jeřábek a Tomáš Měcháček za sérii pro Air Bank a nově bodovali Ondřej Vetchý a Hynek Čermák. Rozhodovalo celkem 15.000 diváků. ČTK to sdělili organizátoři soutěže.

V kategorii televizních spotů bodovala ve 25. ročníku Zlaté pecky u odborné poroty reklama na festival Tanec Praha od Comtech Can, agentura Espresso Communication za kampaň "Komenský do tříd!" k výročí narození a úmrtí českého učence, Made by Vaculik za spot "Cez okno" pro nadaci Dobrý Anjel, Momentum za reklamy pro dodavatele energií Bohemia Energy a společnost VCCP za spot "Recovering the promise of 1989" pro Nadaci Forum 2000, který připomínal demokratické změny v tomto roce. Reklama Bohemia Energy bodovala také v kategorii rozhlasových spotů.

Ocenění za nejlepší product placement, tedy reklamu na výrobky či služby tvořící přímo součást pořadů, si odnesla Česká televize za Zázraky přírody 2019 pro výrobce hraček Dino Toys, Media Club za propagaci programu prodeje ojetin Das Welt Auto a Omnicom Media Group za kampaň Cesty k úspěchu pro Komerční banku. V kategorii billboardů bodovali Loosers s reklamou "No spoilers. See it live" pro skupinu zadavatelů z oblasti cestovního ruchu.

Mezi multimediálními a internetovými prezentacemi získala ocenění agentura Dark Side za kampaň za zlepšení značky EU a Istropolitana za kampaň "To nedám" pro humanitární organizaci MAGNA. Nejlepším internetovým reklamním formátem byla "Materská dovolenka" pro web Modrý koník od Respect APP. V dalších kategoriích bodovaly kampaně pro Českou kancelář pojistitelů, Český červený kříž, Správu Krkonošského národního parku nebo provozovatele rozhlasových a televizních vysílačů Towercom.

Excentrický Jakub Kohák se jako moderátor musel vžít do dvojjediné role, protože porota ho ocenila jako jednoho ze tří nejlepších reklamních tvůrců za uplynulých 25 let. Další místa na reklamní bedně bral oscarový Jan Svěrák a režisér Martin Krejčí s tvůrčím týmem z Kofoly.