Zlato v triatlonu na olympiádě v Tokiu získal norský favorit Blummenfelt

Tokio - Kristian Blummenfelt získal olympijské zlato v triatlonu. Norský favorit vyhrál závod na 1,5 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu v Tokiu v čase 1:45:04. Stříbro vybojoval Brit Alex Yee, třetí skončil Novozélanďan Hayden Wilde. Závod začal se zpožděním po opakovaném startu, protože část plavců zastavil člun u mola.

Sedmadvacetiletý Blummenfelt se však nenechal rozhodit a díky nástupu v závěru zařídil Norsku premiérovou triatlonovou olympijskou medaili. "Tohle je chvíle, o níž jsem snil spoustu let," řekl rodák z Bergenu, který má letos skvostnou formu. Vyhrál světové závody v Jokohamě i Lisabonu ve druhé polovině května. Dnes měl podobnou taktiku.

"Nemám v nohou takovou rychlost, abych bojoval s klukama až na modrém koberci, takže jsem věděl, že se musím utrhnout. Zhruba pět minut před cílem jsem za to vzal a doufal, že je zlomím. Byl to úžasný pocit, když jsem získal malý náskok. A ještě hezčí bylo vbíhat do poslední stovky metrů a vědět, že jsem vyhrál," dodal držitel rekordního světového času na poloviční ironmanské trati.

Start mužů v Odaiba Marine Parku se musel opakovat kvůli bizarní chybě organizátorů. Těsně u mola totiž nepochopitelně zůstal stát motorový člun vysílací společnosti, takže část triatlonistů nemohla skočit do vody. Zbytek museli pořadatelé narychlo zastavit na skútrech, protože zvukové signály triatlonisté neslyšeli.

Jedním z těch, kteří absolvovali zbytečných zhruba padesát metrů navíc, byl pozdější vítěz Blummenfelt. "Viděl jsem loď a přišlo mi to hodně zvláštní. Když jsem skočil do vody, říkal jsem si, že nás asi odvolají, takže jsem se snažil plavat uvolněně a brát to pozitivně, jako rozcvičku navíc," řekl Nor.

Na druhý pokus už všechno proběhlo v pořádku a plaveckou část ovládl Francouz Vincent Luis. V cyklistice zvítězil Švýcar Andrea Salvisberg, který však hned v úvodu běžecké části náskok ztratil. Vedoucí skupinka se postupně smrskla na trojici Yee, Wilde, Blummenfelt. Norský triatlonista v závěrečném okruhu oběma rivalům utekl a v cíli měl na ně náskok 11, respektive 20 sekund.

Yee navázal na své slavné krajany bratry Brownleeovy a Británie je díky nim nejúspěšnější zemí triatlonových závodů na OH, kde měly premiéru v Sydney 2000. Jan Řehula tehdy vybojoval v Austrálii bronz.

Jonathan Brownlee dnes doběhl pátý a nenavázal na stříbro z Ria a bronz z Londýna. Jeho starší bratr Alistar šanci bojovat o zlatý hattrick neměl. Byl totiž diskvalifikován za potápění soupeře v červnovém závodu MS v Leedsu a do týmu se nedostal.

Závod žen s Češkami Vendulou Frintovou a Petrou Kuříkovou začne dnes ve 23:30 SELČ.

Výsledky triatlonu na OH v Tokiu

Triatlon:

Muži:

1. Blummenfelt (Nor.) 1:45:04, 2. Yee (Brit.) -11, 3. Wilde (N. Zél.) -20, 4. Van Riel (Belg.) -48, 5. J. Brownlee (Brit.) -49, 6. McDowell (USA) -50, 7. Bicsák (Maď.) -52, 8. Iden (Nor.) -56.