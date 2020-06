Zlato překonalo osmileté maximum, letos zdražilo o 16 procent

Praha - Cena zlata dnes překonala osmileté maximum. Po 17:00 se troyská unce na promptním trhu prodávala podle agentury Reuters za téměř 1769 dolarů, což byla nejvyšší hodnota od roku 2012. Zlato tak od začátku roku zdražilo o více než 16 procent. Za růstem v poslední době jsou podle analytiků především obavy z příchodu druhé vlny pandemie i přetrvávající nízká úroveň úrokových sazeb.

"Za růstem ceny drahého kovu stojí aktuální souběh několika faktorů. Jde o stále rostoucí obavy z druhého kola covid-19. Od minulého týdne také sílí možnost nového propuknutí obchodní války mezi USA a Čínou. Posledním důvodem růstu ceny je období záporných reálných úrokových sazeb. Z historie víme, že se v tomto období tradičně drahým kovům mimořádně daří," řekl ČTK analytik společnosti Golden Gate CZ Marek Brávník.

Zlato si udržuje své pozice i přes výrazný nárůst ostatních rizikových aktiv, jako jsou americké akcie, doplnil analytik Purple Trading Štěpán Hájek. Může za to masivní pomoc od centrálních bank, které zvyšují množství peněz v ekonomice formou nižších úrokových sazeb nebo kvantitativního uvolňování. Navíc guvernér americké centrální banky podle něj upozornil na to, že ekonomika se nevrátí ke svému potenciálu ještě několik let.

Makléř Wood & Company Vladimír Vávra míní, že cena zlata se ocitá na důležitém technickém rozhraní. Na jedné straně trhy sledují čísla nově nakažených covid-19 v USA, Jižní Americe a Číně, která mohou budit obavy z příchodu nové vlny pandemie. "Na druhou stranu v tomto týdnu čekáme další várku důležitých makrodat v USA, která v posledních týdnech měla tendenci překvapovat v pozitivním slova smyslu," poznamenal.

Poptávka po zlatých fondech stoupá u investorů všeho druhu. "Od těch drobných, přes penzijní fondy, až po některé z nejbohatších lidí světa. Agentura Reuters zpovídala devět soukromých bank, které pro tyto boháče spravují aktiva o celkové hodnotě šest bilionů amerických dolarů. Všechny připustily, že svým klientům radí, aby investovali více peněz do zlata," upozornil hlavní komoditní stratég Saxo Bank Ole Hansen.

Zlato by podle prognóz Golden Gate mohlo ještě letos překonat hranici 2000 dolarů za troyskou unci. Stříbro se se současnou cenou kolem 17,8 dolaru za unci blíží své hodnotě na začátku letošního roku. Proti letošnímu minimu v polovině března to znamená posílení o téměř polovinu, dodal Brávník.