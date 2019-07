Zlato překonalo hranici 1450 USD, vystoupilo nejvýše za šest let

New York/Londýn - Cena zlata dnes vystoupila na nejvyšší úroveň za šest let. Nahoru cenu tlačí především napětí na Blízkém východě a vyhlídky na snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. Zlato poprvé od května 2013 překonalo hranici 1450 dolarů (33.076 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Během dopoledne se cena snížila zhruba na 1439 USD. Od loňského srpna cena tohoto kovu stoupla už o 25 procent a nárůstem tak předběhla většinu jiných aktiv.

Za vývojem je několik faktorů. Jedním je předpoklad hraničící s jistotou, že americká centrální banka (Fed) na červencovém zasedání sníží úrokové sazby. To by bylo inflační a zlato je v takových časech vnímáno jako nástroj uchování hodnoty. Hovoří se dokonce o tom, že americká centrální banka by mohla snížit náklady na výpůjčky o půl procentního bodu a ne o obvyklou čtvrtinu, píše list The Guardian.

Popularita zlata stoupá také díky prudkému nárůstu cen vládních dluhopisů na rekordní maximum. Řadou z nich se nyní obchoduje při záporných výnosech, což znamená, že investoři mají jistotu, že pokud si podrží dluh až do splatnosti, přijdou o peníze.

Zlato, které je považováno za bezpečnou investici v období nejistoty, těží i z růstu geopolitického napětí. V poslední době ho podpořily útoky na ropné tankery na Blízkém východě a nejnověji oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého americká vojenská loď u Hormuzského průlivu sestřelila íránský bezpilotní stroj.