Zlato na pětistovce získala Jacksonová, Zdráhalová byla 25.

Peking - Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 500 metrů 25. místo. Zlato v Pekingu vybojovala favorizovaná Američanka Erin Jacksonová, která v novém traťovém rekordu 37,040 sekundy porazila o osm setin Miho Takagiovou z Japonska. Bronz získala Ruska Angelina Golikovová.

Pětadvacetiletá Zdráhalová zajela čas 39,180 a na nejkratší trati nepřekonala své předchozí výsledky z Pekingu. Jejím nejlepším umístěním zůstává 18. příčka ze závodu na 3000 metrů. Na 1500 metrů obsadila 21. místo.

"U každého závodu je u mě důležitý (dobrý) pocit, což jsem dnes úplně neměla. Moc mi to nesedlo, co se týče techniky. Jedu ale kilometr a dnešní start pro něj snad bude dobrý," řekla Zdráhalová ČTK. Čtvrtý start v Pekingu v závodu na 1000 metrů ji čeká ve čtvrtek.

Ani s předešlými závody na 3000 a 1500 metrů moc spokojená nebyla. "Určitě mi je lépe. Už jen proto, že má Marťa bronzovou z pětky, tak je všechno klidnější," poukázala česká rychlobruslařská dvojka na úspěch reprezentační kolegyně Martiny Sáblíkové.

"Byla jsem se podívat na hokejistky, když hrály s Amerikou, pak jsme spolu seděly, povídaly jsme si a bylo to super. Zavzpomínala jsem na staré dobré časy a asi je to lepší," uvedla Zdráhalová, která se v minulosti hokeji věnovala. Ženský národní tým ji přišel podpořit i do haly a fandil jí společně se Sáblíkovou. "Bylo to milé a hezké, byly hlasité," dodala potěšená Zdráhalová.

Devětadvacetiletá Jacksonová pod pěti kruhy triumfovala jako první rychlobruslařka tmavé pleti v historii a navázala na Shaniho Davise, který získal zlaté medaile na kilometru v Turíně a Vancouveru. Vedoucí žena Světového poháru na této trati sesadila v předposlední rozjížďce dlouho vedoucí Takagiovou, která v Pekingu získala druhé stříbro, stejně jako v závodě na 1500 m.

Po podklouznutí při americké kvalifikaci přitom Jacksonové hrozilo, že bude na olympijské pětistovce jako jedna z hlavních favoritek chybět. Krajanka Brittany Boweová, která národní šampionát vyhrála, jí ale své místo přenechala a sama se soustředila na své silnější trati 1000 a 1500 metrů. Nakonec po přerozdělení dodatečných míst si pětistovku v Pekingu zajela i Boweová a obsadila 16. místo.

Ženy - 500 m: 1. Jacksonová (USA) 37,04, 2. M. Takagiová (Jap.) 37,12, 3. Golikovová (Rus.) 37,21, 4. Herzogová (Rak.) 37,28, 5. Leerdamová 37,34, 6. Koková (obě Niz.) 37,39, 7. Kim Min-sun (Korea) 37,60, 8. Kačanovová (Rus.) 37,65, 9. Ziomeková (Pol.) 37,70, 10. Fatkulinová (Rus.) 37,76, ...25. Zdráhalová (ČR) 39,18.