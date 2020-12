Zlato a další drahé kovy zdražily letos o desítky procent

Praha - Investice do zlata a dalších drahých kovů se za celý rok vyplatily, cena zlata stoupla o čtvrtinu, stříbra téměř o polovinu. Naopak ropa zlevnila skoro o čtvrtinu. Ceny komodit letos podle analytiků procházely prudkými výkyvy, hlavní příčinou byla pandemie koronaviru. Ještě do letošního března trhaly některé z nich rekordy, po březnových lockdownech se ale ceny propadly. Nakonec většina z nich zdražila. Vyplývá to z komentářů analytiků oslovených ČTK.

"Drahé kovy se ukázaly být pro investory bezpečnými přístavy v době nejistoty na kapitálových trzích v souvislosti s epidemií koronaviru. Naopak ropa letos utrpěla více než čtvrtinový pokles ceny," řekl ČTK analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Spolu s postupným oživováním výroby po jarním šoku se podle něj dařilo i dalším drahým kovům využívaným v technologickém a automobilovém průmyslu. Platina posílila o osm procent, paladium o 21 procent a měď o 26 procent.

Palladium, které pomáhá snižovat emise ze spalovacích motorů, během prvního čtvrtletí zdražilo o 40 procent na 2800 dolarů za unci (cca 60.100 Kč), upozornil analytik Starteepo Dušan Jilčík. Následné zavření ekonomik způsobilo propad ceny o polovinu. Opětovný náběh ekonomiky a tlak na ekologizaci aut je ale žene opět vzhůru a paladium je nyní o pětinu dražší. U mědi to bylo podobné, dodal.

Zlato za celý rok posílilo o 24 procent na 1873 dolarů za unci (přibližně 40.200 Kč), nicméně i tato komodita v době březnových restrikcí klesla o 13 procent, připomněl Jilčík. Investoři v panice preferovali hotovost. Když bylo jasné, že pandemie tu bude po delší dobu, zafungovala u zlata psychologie nákupů jako uchovatele hodnoty, a dokonce v srpnu se dostal jeho kurz na rekordních 2063 dolarů za unci (44.276 Kč). Cena stříbra kopíruje se zpožděním příběh letošního zlata, podotkl.

Ropa prožila bezpochyby nejdivočejší rok ve své historii, uvedl analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. Její cena více než jindy odrážela očekávání budoucího ekonomického vývoje, byť několik týdnů z kapacitních důvodů některé z cen ropy dokonce vykazovaly zápornou cenu. Tu měla ale vždy jen ropa spotová nebo s dodáním za několik dní. Cena ropy s dodáním za rok byla nízko, ale nikdy záporná. Od konce dubna do počátku června si ropa připsala klíčovou část zisků. Od počátku června roste podle něj relativně málo.

Letošní rok byl podle Brávníka investičně jeden z nejnáročnějších od velké hospodářské krize 30. let minulého století. "Pandemie covid-19 ničila psychiku nejen ve společnosti, ale i na trzích. Výrazný propad v prvním kvartálu, způsobeným ztrátou likvidity na trzích, zasáhl všechny druhy investičních aktiv. Za cenu gigantického tisku nekryté měny centrální banky situaci dočasně stabilizovaly, nicméně následné účinky jejich intervencí budeme pociťovat ještě roky," podotkl.

Jednou z nejsledovanějších komodit se hlavně na jaře stala zdravotnická rouška a respirátor FFP2, poznamenal Dohnal. Protože celý svět tato potřeba zaskočila a současně nebyly jiné silné výrobní kapacity než v Asii a zejména v Číně, tak tato cena měla podle něj letos tři vrcholy - březen, srpen a prosinec.

fd jw