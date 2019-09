Zlatého lva získal na festivalu v Benátkách americký snímek Joker

ČTK/AP/Joel C Ryan

Herec Joaquin Phoenix (vlevo) a režisér Todd Phillips na závěrečném ceremoniálu filmového festivalu v Benátkách. ČTK/AP/Joel C Ryan

Benátky - Cenu Zlatý lev pro nejlepší film na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách získal snímek Joker amerického režiséra Todda Phillipse. Film Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula si žádnou z cen neodnesl. Naopak film Gustava Machatého Extase z roku 1933 získal cenu za nejlepší restaurovaný film v sekci Venice Classics.

Při slavnostním zakončení 76. ročníku festivalu na benátském ostrově Lido získal hlavní cenu poroty Roman Polanski za film J'accuse (Žaluji), Stříbrného lva za režii si odnesl Švéd Roy Andersson za drama Om det oändliga (O nekonečnu).

Extase získala cenu za nejlepší restaurovaný film

Slavný černobílý snímek českého režiséra Gustava Machatého Extase z roku 1932 získal na festivalu v Benátkách cenu za nejlepší restaurovaný film v sekci Venice Classics. Světová premiéra digitálně restaurované Extase se uskutečnila v předvečer zahájení prestižního festivalu 27. srpna. Snímek se tak vrátil do Benátek po 85 letech, protože se zde promítal v roce 1934 a způsobil tenkrát skandál.

Digitální restaurování filmu uskutečnil Národní filmový archiv ve spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary ve společnosti L’Immagine Ritrovata v Boloni.

Extase Gustava Machatého, která vstoupila do distribuce v roce 1933, se řadí k nejambicióznějším českým filmům 30. let. Hlavní roli ztvárnila tehdy osmnáctiletá Hedy Kieslerová, kterou tato role proslavila po celém světě. Takže i když hrála pod jménem Hedy Lamarrová od 30. let v Hollywoodu, její role v Extasi pro ni zůstala osudovou. Na jednoduchém příběhu, v němž novomanželka Eva prožije první milostné vzplanutí nikoliv s postarším manželem Emilem, ale s mladým inženýrem Adamem, rozehrál Machatý za pomoci kameramana Jana Stallicha extravagantní obrazovou oslavu vášně a lidské práce plnou symbolů a metafor.