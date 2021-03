Zlaté maliny už 40 let předávají ceny nejhorším filmům, píše BBC

Ilustrační foto - Herečka Sandra Bullocková s oceněním za nejhorší výkon ve filmu All About Steve (Všechno o Stevovi) na snímku ze 7. března 2010.

Ilustrační foto - Herečka Sandra Bullocková s oceněním za nejhorší výkon ve filmu All About Steve (Všechno o Stevovi) na snímku ze 7. března 2010. ČTK/AP/AP

New York - Eddie Murphy měl v poslední době plné ruce práce. Právě mělo premiéru pokračování komedie Cesta do Ameriky a v roce 2019 se do kin dostal film Jmenuju se Dolemite nominovaný na Zlatý glóbus. Ale před tímto návratem se Murphy převážně stáhl do ústraní, napsal zpravodajský server BBC News.

Jeho předchozím filmem bylo přeslazené drama Pan Church, které u diváků propadlo v roce 2016, a předtím přeslazená komedie Tisíc slov, která propadla v roce 2012. Krátce řečeno, herec, který svého času zářil každý rok v jednom filmovém hitu, za posledních deset let skoro žádný nenatočil. Důvod? "Dali mi Malinu," vysvětlil Murphy začátkem letošního března v podcastu Marka Marona WTF.

"Dali mi Malinu pro 'nejhoršího herce všech dob'. A já si pomyslel: 'Možná je čas dát si pauzu'," řekl Murphy. Spoluzakladatel Zlatých malin John JB Wilson vyjádřil nad tímto vysvětlením hrdost. "Jen si pomyslete na všechny ty filmy, před kterými nás to uchránilo," řekl BBC.

Zlaté maliny v letošním roce slaví své 40. výročí. Pro případ, že byste o nich nikdy neslyšeli - je to vlastně opak filmových Oscarů. Každý rok v předvečer udělování cen americké Akademie filmového umění a věd se vyhlašují ceny pro nejhorší hollywoodské filmy za uplynulý rok.

Maliny možná nejsou tak dobře známé jako samotné Oscary, ale staly se synonymem pro nejohavnější americké zločiny spáchané na kinematografii. Když film "vyhraje" Malinu, může si být jistý, že se toto znamení hanby objeví na jeho stránce na Wikipedii a v každém článku, který se o něm kdy napíše. A to všechno začalo během večírku po udělování Oscarů ve Wilsonově obývacím pokoji v Los Angeles v roce 1981.

Wilson se narodil v Chicagu, vystudoval filmovou fakultu Kalifornské univerzity, a pak získal práci ve společnosti produkující filmové trailery. V roce 1980 mezi ně patřily dva diskomuzikály: Can't Stop the Music s Village People a Xanadu s Olivií Newtonovou-Johnovou. Oba byly podle jeho mínění tak hrozné, že si zasloužily veřejně zostudit.

"Jel jsem domů," řekl BBC po telefonu z Los Angeles, "a jasně si pamatuju, jak jsem si říkal: 'Existují Oscary pro dobré filmy, ale není žádná cena pro ty, co jsou na opačném konci žebříčku."

A to byl důvod, proč Wilson a jeho přítel Mo Murphy uspořádali svou vlastní ceremonii udělování cen pro pobavení kolegů z firmy produkující trailery. Vytiskli programy, nechali kolegy hlasovat, spočítali hlasy - a poté, co hosté večírku skončili sledování Oscarů v televizi, ohlásili vedle banketového stolu výsledky svých cen.

Úplně první Zlatou malinu za nejhorší film získal muzikál Can't Stop the Music a nejhorším režisérem se stal Robert Greenwald za Xanadu - i když mezi nominované se dostal i Stanley Kubrick za horor Osvícení s Jackem Nicholsonem.

Wilson byl s výsledky natolik spokojený, že o několik dní poslal tiskové prohlášení do médií. A o další tři dny později si uvědomil, že pokud posune své anticeny na večer před udělováním Oscarů, všichni novináři, kteří se sjedou na "velkou filmovou noc", budou rádi, že mají o čem psát. "A když mě v roce 1984 požádala CNN, jestli může natočit reportáž z udělování Malin, uvědomil jsem si, že už to není hloupůstka," řekl Wilson.

Ještě větší publicitu měly Maliny v roce 1988 díky Billovi Cosbymu. Tento komik produkoval a hrál hlavní roli ve špionážní komedii Leonard Part 6. Katastrofální propadák měl hned tři Maliny - za nejhorší film, pro nejhoršího herce Cosbyho a za nejhorší scénář (Jonathan Reynolds).

Cosby se rozhodl obrátit tento debakl ve svůj prospěch a oznámil, že pokud Wilson a Murphy chtějí udělit cenu tak milované hvězdě, jako je on, pak by měl dostat skutečné zlaté Maliny. Je ironií, že tato "milovaná hvězda" byla o desítky let později obviněna z několika sexuálních trestných činů a v září 2018 skončil Cosby ve vězení.

Používat pravé zlato nebylo běžnou praktikou Malin. Ceny, které jen zřídka někdo vyzvedl osobně, tvořily plastové maliny přilepené na filmovou plechovou krabici. "Líbilo se nám, že hodnota té trofeje je necelých pět dolarů, stejně jako většina děl, která oceňujeme," řekl Wilson.

Ale The Late Show televizní stanice Fox se rozhodla nezkazit vtip a zaplatila tři maliny z ryzího zlata usazené na podstavcích z italského mramoru. Cosby je převzal při vysílání The Late Show a později je vzal i do pořadu The Tonight Show stanice NBC, kde se holedbal: "Převálcoval jsem udílení cen!"

Cosby tím vytvořil nový trend - hvězdy první kategorie využívající Zlaté maliny k tomu, aby dokázaly, že si umí udělat legraci samy ze sebe. Někteří z oceněných dokonce dorazili na ceremonii, která se časem přesunula z Wilsonova domu na větší místa v Hollywoodu.

Paul Verhoeven si tak převzal sedm Malin za Showgirls v roce 1996, Halle Berryová přijala Malinu za hlavní roli ve filmu Catwoman v roce 2005 a Sandra Bullocková přišla pro Malinu za výkon ve filmu Slečna zamilovaná v roce 2010, aby o den později dostala Oscara za ještě horší film Zrození šampióna.

To všechno je jen dobrá zábava, že? Zdravá, neuctivá protilátka na pompéznost udělování cen? Wilson tomu věří. "Je to protipól, návrat do reality. Ceny akademie se berou tak strašně vážně, že musí existovat Maliny coby špendlík, který ten jejich balónek propíchne," řekl.

Ne všichni s tím souhlasí. V médiích se objevuje kritika, že jsou Maliny zastaralé, samolibé, sexistické - a zhusta promrhají příležitost tepat skutečně politováníhodnou filmařinu, protože mají tendenci se zaměřit rok co rok na stejná jména a pomíjejí horší výkony méně slavných osobností.

Wilson ale kritiku odmítá. Maliny podle jeho slov jednoduše odrážejí pohled průměrného diváka na to, co mu Hollywood v poslední době nabídl. Hlasovat může každý, kdo zaplatí malý poplatek; nyní se na volbě podílí 1100 lidí, kteří jsou upřímní v tom, co se jim nelíbí.