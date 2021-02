Zlaté glóby: Se šesti nominacemi má nejlepší výchozí pozici Mank

Los Angeles - Do letošního vyhlašování filmových cen Zlaté glóby půjde z nejlepší pozice historické drama Mank. Snímek Davida Finchera o scénáristovi kultovního filmu Občan Kane Hermanu Mankiewiczovi dnes obdržel šest nominací, mimo jiné v kategorii nejlepší drama. Mezi televizní tvorbou na tom byla nejlépe rovněž šestkrát nominovaná Koruna, informovala agentura Reuters.

Podle agentury AP dnešní oznamování nominací ovládla společnost Netflix, jejíž produkci bude reprezentovat celá řada filmů a seriálů. Kromě již zmíněné Koruny je to hned několik dalších seriálů nebo historický film The Trial of the Chicago 7 (Chicagský tribunál), který je rovněž nominován na hlavní cenu.

O titul nejlepšího dramatu se budou dále ucházet Promising Young Woman (Nadějná mladá žena), který Reuters označuje za satiru o pomstě na téma fenoménu MeToo. Pětici kandidátů doplňují Nomadland s Frances McDormandovou v hlavní roli a snímek The Father s Olivií Colmanovou a Anthonym Hopkinsem.

Na cenu pro nejlepší výkon herečky v dramatu mohou kromě McDormandové pomýšlet také Viola Davisová, Carey Mulliganová, Vanessa Kirbyová a Andra Dayová. Mezi muži byli vedle Hopkinse nominováni Riz Ahmed, posmrtně Chadwick Boseman, Francouz Tahar Rahim a Gary Oldman, který ztvárnil "sarkastického scénáristu a alkoholika" Mankiewicze.

Zlaté glóby se budou udílet 28. ledna, přičemž forma slavnostního večera, kterým budou provázet Amy Poehlerová a Tina Feyová, stále není zcela jasná. Podle AP není pravděpodobné, že by si letos vítězové ceny přebírali osobně.

Předávání Zlatých glóbů je tradičním zahájením sezony hollywoodských filmových ocenění. O vítězích rozhoduje asociace zahraničních novinářů působících v Hollywoodu, která čítá několik desítek lidí. Loni kategorii pro nejlepší drama ovládl snímek 1917 o bojích první světové války, jehož tvůrci si následně odnesli i tři Oscary.