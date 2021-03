Zlaté glóby podle kritiků ukázaly, že je nikdo nepotřebuje

Los Angeles - Nedělní vyhlašování filmových Zlatých glóbů byl fádní tříhodinový večer s povětšinou očekávanými vítězi a minimem překvapení. Bezradnost pořadu mohla mnohé diváky dohnat i k přepnutí na jiný kanál. Část viny padá podle časopisu Variety na produkci. Předem se vědělo, že moderátorky Tina Feyová a Ammy Poehlerová budou hovořit každá z opačného konce USA, a přesto se objevily na podivně rozdělené obrazovce, která chtěla navodit falešný dojem společného vystoupení.

Vzhledem ke covidu-19 byli všichni doma u svých počítačů a od nich na ocenění reagovali. Někde se režii nepovedlo ani technické připojení - Daniel Kaluuya, který dostal cenu za vedlejší roli za výkon ve filmu Judas and the Black Messiah (Jidáš a černý mesiáš), chvíli děkoval, aniž se ozýval jeho hlas.

Američtí kritici poukazovali na nedostatky při zvládnutí spojení s pomocí Zoomu i na to, že se produkce Zlatých glóbů nenamáhala přiučit od pořadatelů udělování televizních cen Emmy, kde se loni podařilo technické problémy propojení účastníků vyřešit dobře.

Nelíbilo se ani rozhodnutí ponechat na jedné obrazovce všechny nominované z jedné kategorie. Zatímco vítěz děkoval, "poražení" byli nuceni se usmívat do obrazovek a tleskat. Lapsy typu hlasitého rušení z pozadí, například při děkování vítězky ceny za nejlepší herečku v televizní komedii Catherine O'Harové, byly větší událostí než obsah samotný. To jistě nebyl záměr - kdo by chtěl úmyslně vytvořit katastrofu? Ale v určitém smyslu to mělo účinek. Večer sám o sobě měl málo co říci a byl spíš než cokoli změtí zvuků.

Malá váha Zlatých glóbů, o nichž rozhoduje Asociace zahraničních novinářů (HFPA), je odjakživa problém této ceny, i když se označuje za určitý ukazatel budoucích Oscarů. Covidem-19 bylo dáno, že se večer musí konat distančně, avšak podle kritiků nic nevysvětluje, proč byl zorganizován s odstupem i od zdravého rozumu. Byl to večer s kyselou příchutí a pocitem povinnosti zúčastněných. Konal se, protože všichni vědí, že se koná každý rok. Diváci po třech hodinách vstali s pocitem, že skončila uhádaná pracovní porada s nepříjemnými kolegy. Co když si řeknou, že nic podobného vlastně nepotřebují?

Zpravodajský server Vox věc shrnul pod titulek Zlaté glóby 2021 ukázaly, že už Zlaté glóby nepotřebujeme. Udělování těchto cen bývá tradičně podivná záležitost, avšak letošní ročník ty minulé ještě předčil. Ke světlejších chvílím se dá řadit pouze vystoupení Taylor Simone Ledwardové, která se snažila emotivními slovy vyjádřit, co by ke své ceně řekl její zesnulý manžel Chadwick Boseman, oceněný v kategorii nejlepšího herce. Nebo Jane Fondová oceněná za přínos filmu. "My v této branži o sobě nechceme slyšet všechno, nechceme vědět, jaké hlasy respektujeme, jaké vyzdvihujeme, jaké umlčujeme. Nechceme mluvit o tom, koho necháme zasednout ke stolu a koho necháme za dveřmi, za nimiž se rozhoduje. Rozšiřme, my všichni včetně skupin, které rozhodují o tom, kdo bude přijat, co se bude točit a kdo dostane cenu, rozšiřme ten přístřešek, aby všichni mohli povstat a aby mohly být shlédnuty a vyslyšeny příběhy všech," řekla Fondová.

Kromě ní ale nikdo z oceněných nevyužil děkovnou řeč k ničemu obecnějšímu než k poděkování kolegům a tvůrcům. Udělování Zlatých glóbů možná bude zahozeno do koše a nahrazeno něčím lepším. Má ale své tradiční diváky a neprůstřelný kontrakt s televizí NBC, která má na večer vysílací právo. Jestli ale některý z večerů mohl tuto cenu znehodnotit, byl to ten nedělní. Zlaté glóby 2021 byly strašné a je možná načase přijít s něčím novým, soudí nesmiřitelný Vox.