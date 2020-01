Zlaté body, užíval si Jágr po svém návratu výhru na Spartě

Praha - Druhý dvougólový zápas v sezoně a první čtyřbodové představení v extralize od 30. prosince 2012 předvedl při svém návratu do hry po šesti týdnech Jaromír Jágr. Pod vítězství Kladna na ledě Sparty 8:4 se podepsal dvěma góly včetně vítězného a přidal i dvě asistence. Sedmačtyřicetiletý majitel Rytířů byl především šťastný, že jeho tým získal cenné tři body v hale dosavadního lídra, který po porážce klesl za Liberec.

"Pro nás je každý bod zlatý. Tady moc mužstev vyhrávat nebude, kdykoliv se vezmou body Spartě, tak jsou zlaté," pochvaloval si Jágr. Kladno díky tomu zvýšilo na desátém místě odstup před jedenáctou Olomoucí na tři body a na poslední Pardubice má nováček náskok už 14 bodů.

Zranění přitahovačů utrpěl právě proti Spartě 29. listopadu v souboji s obráncem Adamem Poláškem a jeho pauza se protahovala. "Já jsem ani nevěděl, co od toho čekat. Měl jsem zranění, které jsem nikdy předtím neměl. Mohl jsem s tím trošičku trénovat, nic naplno. Spíš jsem se soustředil na horní část těla a na střelu. Čekal jsem, až se uzdravím," uvedl Jágr.

Nechtěl návrat nijak uspěchat. "Já jsem se bál, abych se znovu nezranil a zase se to znovu neprotáhlo. Chtěl jsme si být stoprocentně jistý, že když se vrátím, tak neudělám nějakou kravinu," prohlásil.

Zasáhnout do zápasu se definitivně rozhodl po zranění útočníka Jakuba Hajného v pátečním utkání s Plzní. "Neměli jsme vůbec hráče, jak to doplnit. Spíš jsem počítal, že zůstanu jako třináctý a počkám si na přesilovky. Šel jsem to zkusit. V první třetině to bylo dobré, snažil jsem se to udýchat," líčil Jágr.

Plány měl původně jiné. "Kdybychom nepotřebovali doplnit sestavu, tak bych nešel hrát. Chtěl jsem si být jistý, že když se vrátím, tak budu schopný aspoň trénovat. Trénovat sám nebo s mužstvem je něco jiného. Když nejste v sestavě, tak nemůžete trénovat v pětkách. Já věřím, že budu moct začít s mužstvem trénovat a budu se zlepšovat a zlepšovat," podotkl.

Jágr na ledě strávil 13 minut a 43 sekund a snažil se hrát tak, aby zahojené zranění necítil. "Mě na to upozornil profesor Kolář, že to bude bolet, protože tam je jizva. Že je to zahojené a je to jen v hlavě jít přes bolest a zvyknout si na to," uvedl. V zápase si dával pozor. "Já jsem se nedostal do žádné situace, kde bych to poznal. K mantinelu jsem moc nechodil, rychle jsem taky nebruslil. Jsem to tam prochodil," usmíval se Jágr.

Přesto vstřelil v utkání dvě branky, což se mu povedlo z předešlých 21 zápasů v sezoně jen 5. října při domácí výhře nad Libercem 5:3. Čtyři body v extralize zaznamenal naposledy před sedmi lety, kdy si při vítězství ve Zlíně 5:2 připsal čtyři asistence. V boji o extraligu se zaskvěl v baráži loni 19. dubna čtyřgólovým utkáním v Českých Budějovicích, kde Rytíři zpečetili výsledkem 4:2 postup.

Na Spartě v čase 43:00 v přesilové hře otočil stav na 5:4 a v 50. minutě zvýšil v další početní výhodě na 7:4. "Dali jsme góly z přesilovek, což rozhodlo. Byl to takový zvláštní zápas nahoru dolů. To není náš styl hry, my moc gólů nedáváme. Bylo to na nás takový moc splašený, ale díku bohu jsme to zvládli."

Jágr díky prvnímu startu v roce 2020 nastoupil v elitních soutěžích jako druhý hráč v historii po Gordiem Howeovi v pěti dekádách. "Je to pro mě nová informace. Nekoukal jsme na to. Vím, že první zápas jsme odehrál v roce 1988. Je 2020, utíká to. Doufám, že pár zápasů ještě dám," komentoval to druhý nejproduktivnější hráč historie v NHL, kde odehrál 1733 zápasů, o 34 méně něž rekordman Howe.

V O2 areně si cenil velké podpory kladenských fanoušků. Ti sparťanští mu transparentem i pískotem dali najevo svůj nesouhlas s názory na možné uzavření extraligy a Jágrovo vyjádření pro isport.cz, že je potřeba extraligu zlevnit, jinak ji může hrát za pár let třeba jen sedm týmů.

"To, že si člověk řekne svůj názor, neznamená, že to je správný nebo to správný není. Je to můj názor, já si za ním stojím. Já jsem chtěl upozornit na financování sportu, ukázat, že i náš nejpopulárnější sport, jako je hokej, má problémy s financemi. Co potom ty ostatní sporty," komentoval Jágr jejich reakci.

"Je to jediné, co jsme řekl, a víc se k tomu nechci vracet. Já si k tomu svoje řekl, tím to končí. Ať si každý dělá, co chce. Jak to dopadne, je už víceméně jedno. Vidím, že jakmile řekne někdo něco, co by se mělo změnit, tak to není populární. Ale to se dá čekat. Spousta lidí by o něco přišla, někteří by něco získali. Ti, co získají, mlčí, ti, co by ztratili, budou samozřejmě křičet," dodal.