Zlatá tretra uvidí přes dvě desítky medailistů z OH v Tokiu či rozlučku Hejnové

Ostrava - Na atletické Zlaté tretře se v úterý představí více než dvě desítky medailistů z loňských olympijských her v Tokiu včetně českých oštěpařů Jakuba Vadlejcha a Vítězslava Veselého. Na Městském stadionu ve Vítkovicích se uskuteční také rozlučky dvojnásobné mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzany Hejnové a oštěpaře Petra Frydrycha, bronzového medailisty z MS 2017. Jeden ze svých posledních závodů zde poběží legendární Američanka Allyson Felixová. Po dvou "koronavirových" ročnících tentokrát mohou diváci přijít bez omezení.

Rozlučka s Hejnovou, která ukončila kariéru kvůli těhotenství, se uskuteční před závodem na 300 metrů překážek. Na této netradiční distanci je právě česká atletka výkonem 38,16 sekundy nejrychlejší ženou historie. Její výkon se ale může otřásat, protože na Zlaté tretře bude závodit bronzová olympijská medailistka a evropská rekordmanka z dlouhých překážek Femke Bolová.

Dvaadvacetiletá Nizozemka na zkrácené trati vstoupí do venkovní sezony. "Ráda bych ten rekord překonala, cítím se dobře. Ale je to můj první závod a je to kvalitní čas," poznamenala na dnešní tiskové konferenci. Mrzí ji, že si s Hejnovu nemůže naposledy zazávodit. Česká překážkářka byla pro mladou Nizozemku inspirací. "Pamatuju si, že jsem jednou před závodem nemohla spát, tak jsem sledovala její největší závody. Obdivuji ji, běhala výborně. Je fajn, že se bude alespoň dívat," řekla.

Olympijský vítěz ve skoku do výšky Gianmarco Tamberi na rozdíl od Bolové už v této venkovní sezoně závodil, ale zatím ani jednou nevyhrál. Jeho maximem je 225 centimetrů. To by chtěl v úterý změnit. "Chci rozhodně zítra přidat několik centimetrů. Příští týden je pro mě důležitá soutěž, Golden Gala, tak tam chci přijít připravený," vysvětlil, proč je Zlatá tretra důležitým mezikrokem. V Ostravě je italský skokan potřetí, ale skleněnou trofej ještě ve sbírce nemá. "Rozhodně mi tam chybí," pousmál se, když si ji na stole prohlížel.

Trofej se líbila také jiné olympijské šampionce z Tokia Jasmine Camachové-Quinnové, která pod pěti kruhy ovládla závod na 100 metrů překážek. Do Ostravy dorazila po sobotním vítězství v americkém Eugene. Pořadatelé si od ní slibují útok na rekord mítinku 12,55 sekundy, který drží od roku 2015 Jamajčanka Sharika Nelvisová. "Co se stane, stane se. Nesoustředím se na nějaký konkrétní čas. Chci jen doběhnout ve zdraví do cíle," uvedla portorická hvězda.

Unikátní sezonu prožívá mnohonásobná medailistka z olympijských her i mistrovství světa Felixová. Už před jejím začátkem se rozhodla, že bude její poslední. Podle toho i vybírala evropské závody. "Hledala jsem místa, kde jsem si to užila a kde mi to dávalo smysl," poznamenala. V Ostravě poběží dvoustovku. "Tohle jsou moje poslední závody, užívám si to. Přistupuji k nim úplně jinak. Ale je trochu výzva, abych si to užívala po celou dobu, protože pořád mám závodnické srdce," svěřila se šestatřicetiletá Američanka.

Vedle světových hvězd budou na Zlaté tretře závodit i nejlepší čeští atleti, pro které je to šance na významný bodový zisk do světového žebříčku. Tretra je totiž ve zlaté kategorii Kontinentální tour, která patří hned pod Diamantovou ligu. Pořadatelé doufají, že dorazí co nejvíce fanoušků. "Diváci jsou vždycky hnací silou nejenom pro závodníky, ale i pro organizátory. Věřím tomu, že přijdou, a těším se na ně. Ty dva roky mi tady hrozně chyběli," řekl ředitel mítinku Jan Železný.