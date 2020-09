Zlatá tretra navzdory koronaviru znovu láká na hvězdy

Ostrava - Zlatá tretra přes komplikace způsobené koronavirem znovu láká na atletické hvězdy. Mítink sice musel být odložen z května na úterý 8. září, ale přes omezené cestování přijedou i špičkoví zahraniční atleti. Na poslední chvíli pořadatelé angažovali dvě norské hvězdy, evropské rekordmany Karstena Warholma a Jakoba Ingebrigtsena. Z českého pohledu bude sledovaná soutěž oštěpařek, v níž se utkají Nikola Ogrodníková a Barbora Špotáková s olympijskou vítězkou Sarou Kolakovou.

Warholm i ve specifické sezoně září. Ve Stockholmu 23. srpna překonal časem 46,87 vlastní evropský rekord a přiblížil se na devět setin světovému rekordu Kevina Younga z OH 1992 v Barceloně. Čtvrtka překážek měla ve 20:35 uzavřít program Zlaté tretry, ale pořadatelé závod zřejmě na poslední chvíli posunou před devatenáctou hodinu, kdy bude tepleji, aby norské hvězdě zajistili co nejlepší podmínky.

"Nikdy ale není nic zaručené. Vím, o čem všichni mluví. Pro mě je to o tom zaběhnout maximum, ale nevíte, co se stane," řekl dnes novinářům Warholm.

Ke světovému rekordu se letos výkonem 22,91 přiblížil i americký koulař Ryan Crouser, kterého od maxima krajana Randyho Barnese dělí 21 centimetrů. Olympijský šampion v neděli vyhrál v polském Chorzówě výkonem 22,70 metru. Potěšila ho hlavně stabilita výkonů. "Házel jsem do jednoho místa kolem 22 a půl metru. To mi ukazuje, že dlouhý velehod přijde. Držme si palce, aby se to stalo," poznamenal.

Světový rekord v některé z tradičních disciplín padl na Zlaté tretře naposledy v roce 2008, kdy se o něj postaral Kubánec Dayron Robles na 110 metrů překážek výkonem 12,87 sekundy.

Do startovní listiny závodu na 1500 metrů na poslední chvíli přibyl devatenáctiletý Jakob Ingebrigtsen, který v srpnu v Monaku zaběhl evropský rekord. "Viděl startovní pole v Ostravě a rozhodl se, že chce běžet. Neřekli jsme ne," řekl manažer mítinku Alfons Juck.

Úřadující vicemistryně Evropy v hodu oštěpem Ogrodníková se pokusí nechat zapomenout na loňský závod, kdy skončila na Zlaté tretře výkonem 53,97 metru poslední. Po protrápeném mistrovství republiky, kde měla zdravotní problémy, se s Ogrodníkovou znovu utká světová rekordmanka Barbora Špotáková. Ta ostravský mítink nemá v oblibě, ale mohla se dobře naladit výkonem 61,56 metru z mítinku v Ústí nad Orlicí.

Tam utrpěla překvapivou porážku v závodě na 300 metrů překážek Zuzana Hejnová, kterou předčila Martina Hofmanová. Obě poběží nemistrovskou kratší trať i v Ostravě, kde se chystá kvalitní konkurence v čele s Femke Bolovou z Nizozemska a Švýcarkou Léou Sprungerovou.

Na vlastní rekord mítinku 593 centimetru z loňského roku může útočit tyčkařský mistr světa Sam Kendricks, který minulý týden v Lausanne přeskočil 602 centimetrů. Hvězdného Američana vyzvou poslední dva olympijští šampioni Renaud Lavillenie z Francie a Brazilec Thiago Braz.

Novopečená světová rekordmanka v hodinovce Sifan Hassanová tentokrát poběží pětku a pokusí se atakovat vlastní evropský rekord 14:22,12. "Po pátečním závodě v Bruselu jsem byla unavená, ale teď už se cítím lépe. Byla jsem ráno běhat. Můj cíl je zaběhnout osobní rekord," řekla dvojnásobná mistryně světa.

V diskařském sektoru se představí poslední dva mistři světa Švéd Daniel Stahl a Litevec Adrius Gudžius. Mužský disk se uskuteční bude po dlouhé době na hlavním stadionu a může padnout rekord Zlaté tretry, který drží výkonem 68,06 už sedmatřicet let Kubánec Luís Delís.

Ostravský mítink patří do nově zřízené zlaté kategorie Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší úroveň jednorázových atletických závodů po Diamantové lize. Národní program začne v 15:00, slavnostní zahájení před hlavním programem je naplánované na 18:00.