Zlatá tretra je srdeční záležitost, trofej mi pořád chybí, říká Ogrodníková

Ostrava - Oštěpařka Nikola Ogrodníková prodělala v zimě boreliózu, na soustředění v JAR ale tréninkové manko dohnala a chystá se na sezonu, jejímž vrcholem bude srpnové mistrovství světa v Budapešti. Ještě předtím se Ogrodníková představí i na Zlaté tretře Ostrava, na které by ráda konečně zvítězila. V uplynulých dvou ročnících skončila druhá.

"Sezona je dlouhá, forma se nedá načasovat jen na Tretru, ale budu se snažit, aby to letos dopadlo dobře. Zlatá tretra je pro mě srdeční záležitostí. Trofej mi pořád chybí, letos se ji budu zase pokoušet získat," řekla Ogrodníková v pondělí novinářům. Ostravský mítink se uskuteční v úterý 27. června.

Dvaatřicetiletá oštěpařka se před pár dny vrátila ze soustředění v Africe. Předtím bojovala se zdravotními komplikacemi. V zimě prodělala boreliózu, dříve měla třikrát covid. "Tělo se teď nějak čistí a dává se dohromady. Doufám, že už to letos bude dobré," uvedla vicemistryně Evropy z roku 2018.

Svěřenkyně světového rekordmanka Jana Železného je po konci kariéry Barbory Špotákové českou oštěpařkou jedničkou. Na velký světový úspěch zatím čeká. "Bára, ale i Christina Obergföllová, házely mnohem dále než my. Bavily jsme se s holkami, se kterými se potkávám na Diamantové lize, proč nejsme schopné házet jako ony. Nevím, jestli nejsme tak silné nebo děláme něco špatně, ale snažíme se," uvedla Ogrodníková, jejíž osobní rekord z roku 2019 má hodnotu 67,40 metru.

Uvědomuje si, že mužský oštěp je v současné době pro diváky daleko atraktivnější než ten ženský. "Kluci hází přes 90 metrů, lépe se na to kouká. Kdyby to v ženském létalo za 65 metrů, tak by to bylo zajímavé, ale výkony pod 60 metrů nikoho nezajímají," řekla oštěpařka, která se v roce 2018 stala Atletkou roku.