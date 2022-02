Zlatá medaile? Líbí se mi, je těžká, bolí mě za krkem, smála se Ledecká

Čang-ťia-kchou (Čína) - Bez přítomnosti diváků, ale za aplausu početné skupiny členů Českého olympijského výboru dnes večer čínského času převzala snowboardistka Ester Ledecká zlatou medaili za triumf v paralelním obřím slalomu na olympijských hrách v Pekingu.

"Jaká je medaile? Těžká. Bolí mě za krkem. Ale je hrozně hezká," řekla Ledecká novinářům a ukázala nejnovější přírůstek ve své bohaté sbírce. "Líbí se mi moc, ještě bych nějaké klidně posbírala," pousmála se trojnásobná olympijská vítězka, kterou v Číně čekají ještě závody ve sjezdovém lyžování. Porovnávat medaile z Pchjongčchangu a z Pekingu nechtěla. "Mně se líbí každá zlatá medaile," řekla šestadvacetiletá Ledecká, kterou dekoroval předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Přestože slavnostní vyhlášení v horském středisku Čang-ťia-kchou jsou stejně jako závody prakticky bez diváků nebo s jejich značně omezeným počtem, dočkala se Ledecká bouřlivého potlesku. "Měla jsem nejvíce fanoušků a jsem hrozně vděčná, že se přišli podívat a udělali úžasný kotel. Bohatě mi to stačilo," uvedla Ledecká.

Na pódiu si i zazpívala českou hymnu. I když jen pro sebe. "Proč? Já nevím, mně to přijde takový zvláštní. Nejsem úplně ten typ," odpověděla dcera zpěváka Janka Ledeckého na dotaz, proč nezpívala nahlas.

Několik hodin po skončení závodu už za sebou měla i telefonáty s rodinou. "Mluvila jsem s Jonášem (bratrem), s Jankem, s mamkou a myslím, že tam byla i Jonášova žena. A taky s dědou a s babičkou. Všichni zněli spokojeně. Jsem ráda, že jsem jim udělala radost," uvedla Ledecká.

Na sociální sítě a vzkazy od fanoušků se ještě podívat nestihla. "Ani jsem nestihla odepsat na žádné zprávy a chodí mi jich hodně. Hrozně mě to mrzí, ale vůbec není čas. Ani nejsem na internetu, tak je to složitější," omlouvala se s tím, že se to pokusí brzy napravit. "Mám toho strašně moc, tak se omlouvám fanouškům, že jsem v tomhle trochu opožděná. Nejsem ale typ, který má pořád u sebe mobil a něco natáčí. Ale určitě tam něco dám a aspoň touhle cestou vám děkuju, že jste fandili," uvedla.

Večer už se těšila hlavně do postele. Po náročném závodě i dalším programu ji čekal přesun do druhého horského střediska, kde se hned začne chystat na starty na lyžích. "Už toho mám docela plné kecky, těším se do postele. Snad už mě toho tolik nečeká a budu si moct jít brzy lehnout. Je to krásné, ale je toho docela hodně," dodala Ledecká. Na lyžích by chtěla trénovat již ve středu.