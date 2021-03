Zkušební rozvolňování v Německu začíná drhnout, infekční čísla rostou

Berlín (zpravodaj ČTK) - Vybrat si v obchodě nové oblečení, zhlédnout v kině film či posedět na zahrádce kavárny se po měsících nucené uzávěry kvůli pandemii nemoci covid-19 může zdát jako nedostižný sen. V některých německých regionech se ale tento sen stal realitou. Ke zkušebnímu otevírání, které je podmíněno každodenním testováním, se mezitím přidává stále více měst. Prvotní nadšení ale pomalu střídá rozčarování, protože i zde počty nakažených jako ve zbytku Německa rychle rostou. Braniborsko plány pozastavuje a Sársko zvažuje odklad. Rozvolnění se zadrhává i v jihoněmeckém Tübingenu, který platil od počátku za vzor úspěšného zvládání pandemie.

Testy, povinné roušky a dodržování odstupu jako podmínky pro rozvolnění mnozí kritici zkušebních projektů nepovažují za návrat k volnosti, protože svoboda je draze vykoupená omezeními. Další kritici zase považují uvolňování poměrů za hazard s lidskými životy, neboť samotné testování koronavirus nezastaví. Takový názor zastává vládní sociálnědemokratický poslanec a epidemiolog Karl Lauterbach, který je známým zastáncem razantních opatření.

"Ani Tübingen to nezvládá," napsal Lauterbach před týdnem na twitteru, za což se mu od představitelů města dostalo kritiky, že nerozlišuje epidemickou statistiku mezi městem Tübingen a stejnojmenným okresem, kde počet případů výrazně vzrostl. Lauterbach se ale odradit nenechal a přirovnávání testů k alternativě uzávěry označil za zbožné přání. "Je to úplně stejné, jako byste chtěli zhubnout tím, že budete jíst," varoval. Lékařka Lisa Federleová, která je tvůrkyní takzvané tübingenské cesty, nyní přiznává, že infekční čísla rostou i v Tübingenu. V rozhovoru s televizí ntv zároveň poukázala na souvislost s tím, že obyvatelé už na pravidla nedbají.

"Důležitým poznatkem je, že celková čísla rostou také u nás v Tübingenu. Dalším důležitým zjištěním je, že část lidí už pravidla skutečně nedodržuje. Byla jsem ve městě a viděla, že mnoho jich nenosí roušky a že také nezachovávají rozestupy," řekla Federleová. "To znamená, že musíme přikročit k přísnějším kontrolám a rovněž k dalším omezením," poznamenala.

Na otázku, zda by mohl být tübingenský experiment nakonec pozastaven, odpověděla, že to je možné. "Samozřejmě, že to tak může skončit. Jsem lékařka a ne podnikatelka, takže pro mě je nejdůležitější ochrana lidí," vysvětlila. Ve městě je nyní sedmidenní průměr zhruba 80 nových případů na 100.000 obyvatel, před dvěma týdny byl ještě pod dvacítkou. V celém okrese Tübingen činí tato hodnota 110, což je sice méně než celoněmecký průměr 132,3 případu, i tak to ale splňuje podmínku pro zatažení nouzové brzdy. Toto automatické opatření, ke kterému ale mnohé spolkové země přes nesouhlas kancléřky Angely Merkelové nechtějí přikročit, počítá s obnovou přísné uzávěry, kdy zůstanou otevřené jen obchody prodávající zboží denní potřeby a kadeřnictví.

Výrazně úspěšněji si vede okres Böblingen, který sousedí s okresem Tübingen. Böblingen vsadil na co nejširší testování na území celého okresu, ne jen ve městě. Okres Böblingen začínal s pěti středisky, jejichž počet nyní překračuje čtyři desítky, kde se lidé mohou zdarma dvakrát týdně otestovat. "Zatím jsme provedli 60.000 testů, z nichž asi 300 bylo pozitivní. Může se to zdát málo, ale když si uvědomíte, že je to 300 případů, kdy jsme přerušili řetězec šíření nákazy, tak to není vůbec špatné," řekl v úterý novinářům Roland Bernhard, který okres vede. Sedmidenní průměr zde činí 63 případů na 100.000 obyvatel, což mnozí spojují s tím, že okres ještě s otevíráním nezačal.

Nepříznivý epidemický vývoj v Německu mezitím ovlivňuje zkušební projekty v jiných regionech. Saský krušnohorský okres Erzgebirgskreis odložil na neurčito zkušební otevření hotelů a restaurací v Oberwiesenthalu na hranicích s Českem. Otevření, které bylo plánováno na 1. dubna, se chtělo zúčastnit na 60 podnikatelů.

Bavorsko, které díky konzervativnímu premiérovi Markusi Söderovi patří k zastáncům přísnějších opatření, chce modelové projekty omezit jen na regiony se sedmidenním průměrem nižším než 150 nových případů na 100.000 obyvatel. Bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek z výběru vyloučil také všechna města nad 100.000 obyvatel, což tvrdě kritizoval sociálnědemokratický starosta Mnichova Dieter Reiter. "Při nejlepší vůli tomu nerozumím," řekl s tím, že test musí zahrnovat co nejširší vzorek.

Pokusnou laboratoří se chtěla počátkem dubna stát celá spolková země Sársko. Zemská vláda ale nyní nevyloučila, že projekt kvůli třetí vlně pandemie odloží. Braniborsko již své plány pozastavilo.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn se nicméně ke zkušebním provozům staví vstřícně, zároveň ale upozorňuje, že koronavirové testy nejsou spásou. "Je to jen jeden ze základních kamenů boje s pandemií," řekl na úterní on-line schůzce s Bernhardem. Za trvalé řešení považuje očkování.