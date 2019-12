Zkušební let lodi Boeing Starliner má problémy, k ISS nepoletí

Mys Canaveral (USA) - Z floridského Mysu Canaveral krátce po poledni SEČ odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) nová americká kosmická loď společnosti Boeing CST-100 Starliner. Po úspěšném vynesení raketou se ale podle pozemního řídícího střediska lodi nepodařilo dostat na stanovenou oběžnou dráhu. Šéf amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jim Bridenstine již na twitteru oznámil, že Starliner nebude mít dostatek paliva pro spojení s ISS.

Potíže nastaly během prvního letu k ISS bez posádky, který měl prověřit využití lodi k dopravě astronautů na vesmírnou stanici a zpět na Zemi, a tím k ukončení závislosti USA na ruských lodích Sojuz.

Raketa Atlas V opustila startovací rampu ve 12:36 SEČ a úspěšně vynesla Starliner do vesmíru. Zhruba půl hodiny po startu ale společnost Boeing informovala, že se nezažehly motory, které měly loď dopravit na stanovenou oběžnou dráhu.

Bridenstine uvedl, že systémy plavidla vyhodnotily, že motory začaly pracovat, což se ale ve skutečnosti nestalo. Společnost Boeing na twitteru oznámila, že letové středisko provedlo dodatečný zážeh k úpravě dráhy a že řízení lodi je pod kontrolou. Při dodatečném zážehu se ale spotřebovalo více paliva, než kolik se podle Bridenstinea předpokládalo. "To vylučuje spojení s ISS," dodal šéf NASA.

O tom, že spojení s ISS bude zrušeno, ještě před Bridenstineovým oznámením spekulovala na webu odborná komunita. Ta také poznamenala, že prioritou je nyní záchrana lodi. Astronom Scott Manley na twitteru napsal, že Boeing se bude snažit dokázat, že v krizové situaci dokáže loď bezpečně vrátit na Zemi.

Přistání u orbitálního komplexu bylo plánováno na sobotu odpoledne. Orbitální letový test, jak misi nazývá americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), měl trvat týden. Návrat lodi s přistáním na Zemi byl původně stanoven na sobotu 28. prosince.

Boeing vyrobil Starliner pro NASA, která čeká, až bude moci přestat s kupováním míst v ruských kosmických lodích Sojuz. Ty jsou nyní, po konci programu amerických raketoplánů v červenci 2011, jediným přepravním prostředkem schopným dostat lidi na oběžnou dráhu kolem Země.

Pokud by byl nynější zkušební let k ISS a zpět na Zemi úspěšný, měl by Starliner za sebou všechny klíčové prověrky k tomu, aby dostal od NASA "zelenou" k přepravě astronautů. Důležitým testem záchranného systému loď prošla začátkem listopadu.

Tento systém přerušení letu má v případě nečekané události při startu nosné rakety nebo krátce po něm zajistit přenesení modulu s posádkou do bezpečné vzdálenosti od startovací rampy.

Boeing obdržel od NASA kontrakt na přepravu astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici a zpět na Zemi s využitím nosné rakety a pilotované lodě podobně jako soukromá společnost SpaceX. Ta se svou lodí Crew Dragon úspěšný zkušební let bez posádky na ISS a zpět na Zemi už zdárně absolvovala v březnu. Před sebou má nyní už jen letový test záchranného systému lodi, který je předběžně stanoven na 11. ledna.