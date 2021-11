Zkušební komisaři pro autoškoly chtějí příští týden dva dny stávkovat

Praha - Zkušební komisaři pro autoškoly chystají na příští týden dvoudenní stávku. Důvodem je jejich nespokojenost s kroky ministerstva dopravy, které podle nich dlouhodobě ignoruje požadavky na změny v procesu vzdělávání a státního dozoru. Ve dnech 22. a 23. listopadu komisaři, kteří se do akce zapojí, nebudou dělat žádné řidičské zkoušky. ČTK to dnes sdělil mluvčí Asociace zkušebních komisařů ČR (AZK ČR) Jan Bajgar. Podle něj by se protestu měla účastnit většina ze zhruba 400 komisařů po celé republice. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

V obou dnech stávky budou podle Bajgara komisaři na svých pracovištích, nebudou však provádět žádné zkoušky uchazečů o řidičská oprávnění. Stávka by se měla uskutečnit ve většině obcí s rozšířenou působnosti, kde se zkoušky konají, včetně Prahy.

Cílem stávky je podle asociace upozornit na nečinnost stávajícího vedení ministerstva dopravy pokud jde o situaci ve vzdělávání komisařů. "AZK ČR již dlouhodobě upozorňuje na klesající úroveň přípravy a metodického vedení zkušebních komisařů, kteří po odborné stránce podléhají právě výše zmíněnému ministerstvu. Toto i přes opakovaná upozornění a mnohá bezvýsledná jednání práci zkušebních komisařů podceňuje a na jejich podněty nereaguje," uvedla asociace. Zároveň upozornila, že akce nemíří proti obcím, jejichž zaměstnanci komisaři jsou.

Bajgar také uvedl, že komisaři budou připraveni, jakmile to bude možné, jednat s novým vedením ministerstva.

Ministerstvo se už dříve proti kritice ohradilo. "Není to pravda, pravidelně se s nimi scházíme a budeme se scházet i nadále, jsou zapojeni v příslušných pracovních skupinách," řekl v létě k výtkám asociace mluvčí ministerstva František Jemelka. Podle něj jsou zástupci komisařů členy pracovní skupiny autoškolství. "Například u změny nové legislativy byli od samého počátku až po její schválení. Přímo se podíleli na tvorbě konkrétních ustanovení, která odsouhlasili. Následně zástupce MD seznámil členy Asociace zkušebních komisařů na videokonferenci a obdrželi metodiku," uvedl mluvčí. Zároveň se podle něj komisaři účastní i dalších jednání a ministerstvo je pravidelně kontroluje. Úřad při tom spolupracuje i s policií.

Zkušební komisaři vyhlásili stávkovou pohotovost už v červenci. Komisaři dál pracovali, ale zároveň prostřednictvím připravených letáků informovali veřejnost o současném stavu a svých výtkách vůči ministerstvu.